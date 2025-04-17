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日本無現金交易比率破4成 便利背後卻暗藏「消費陷阱」

聯合新聞網／ 綜合報導
專家認為過多的支付工具，易讓消費者難以掌握整體支出。示意圖／ingimage
專家認為過多的支付工具，易讓消費者難以掌握整體支出。示意圖／ingimage

全球無現金化發展迅速。根據日本經濟產業省最新公布，2024年國內無現金支付比率達42.8%，較2017年翻倍成長，並提前一年達成原定目標。政府政策與疫情大幅改變民眾消費習慣，不過專家提醒，「看不見的錢」可能成為無意識消費的陷阱，讓省錢變得更加困難。

根據日媒「yahoo」報導，日本目前的無現金支付以信用卡（82.9%）為主，行動支付（如QR碼）占9.6%、電子貨幣僅4.4%。疫情期間非接觸式交易普及，加上政府點數回饋政策推波助瀾，使無現金生活迅速普及。但與現金付款相比，數位交易較難帶來「錢變少」的即時感受，讓消費者容易在不知不覺中超支。

根據Visa Japan調查，有74.1%的無現金族在物價上升後意識到節省的重要性，他們偏好透過「點數回饋」、「折價券」等方式省錢；而現金族則更著重於減少外食、自炊或降低支出。經濟記者紀子（松崎のり子）分析，無現金用戶傾向「買得精明」，現金族則選擇「盡量不買」。

專家認為，固定支出可用無現金處理，日常支出則盡量採用現金控管。過多的支付工具，如多張信用卡、行動錢包會造成花費分散，難以掌握總支出。理財顧問表示：「不是無現金不好，而是自己是否能掌握消費紀律與記帳習慣。」

日本政府正積極推動數位經濟，將無現金普及率提升至80%列為下一階段目標。雖然無現金交易能提升效率、強化稅收透明度，但也讓「消費變得太容易」成為潛在風險。松子提醒，無現金支付並非問題本身，而是對金錢感知逐漸淡化的生活方式，才是真正需要被重視的議題：「不論用的是現金還是手機，只要無法掌握金錢流向，就很難真正做到有效理財。」

專家也建議，民眾應養成記錄支出、設定預算、明確分類等基本理財習慣，並搭配適合自己的支付工具，才能在便利與自律間取得平衡。

日本 理財 電子支付

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