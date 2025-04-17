快訊

總統府前諮議、吳釗燮助理涉共諜案 黃取榮、邱世元延長羈押禁見2月

國民黨動員赴北檢！蔣萬安稱將到場 北市警急調160警：不得集會

核二廠爆採購弊案 檢廉兵分17路搜索約談廠長、業者等6人

民眾意外不挺？日本政府原計畫全民普發現金 已決定擱置

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本政府規劃中的普發現金計畫，意外只獲得不到半數的日本民眾支持，導致政府決定擱置此計畫。路透
日本政府規劃中的普發現金計畫，意外只獲得不到半數的日本民眾支持，導致政府決定擱置此計畫。路透

日本執政黨資深議員表示，首相石破茂政府已決定擱置旨在幫助家庭因應通膨和美國關稅問題的普發現金計畫，部分原因是擔憂這項政策不受民眾歡迎。同時也決定放棄在6月底國會休會前提交追加預算案。

共同社報導，日本自民黨和公明黨組成的執政聯盟原先計劃對全民普發現金3萬至5萬日圓（約新台幣11,000元）。然而，外界民調卻顯示，這個構想僅獲得相對少數民眾的支持。據共同社近期調查，超過半數受訪者反對政府未設置所得門檻來發放現金。

一名日本政府高官表示，「推行的措施若無法獲得民眾共鳴也不會得分」。公明黨政調會長岡本三成16日也在記者會表示，黨內對於普發現金還沒有共識，「尚未到達需要強力敦促政府發放的階段」。

執政黨資深議員表示，在經濟和美國關稅措施的不確定性持續升高之際，石破茂如今預料將會先評估已編列在今年度預算中的通膨救濟措施效果。至於規劃今年夏季發放給低收入戶家庭的水電和油價補助，政府則準備動用緊急預備金支應。

日本政府在今年夏季即將舉行國會改選前做出這樣的政策翻轉，反映出石破茂的少數政府所面臨的困難。他一方面希望在參議院選舉前提升民眾支持，又希望在眾議院確保到在野黨對預算和法案通過的關鍵支持。

日本 石破茂 通膨

延伸閱讀

美日關稅談判川普親上陣 日首相顧問：我們有很多牌可打

日本首相石破茂將赴美！親自與川普進行關稅談判

與川普談判最佳手段？學者：讓他獲勝 贏多贏少不重要

美財長證實日本、南韓是下一批談判對象！WSJ曝這些國家也將優先談

相關新聞

中鼎子公司美國踩雷 再生能源商Global Clean Energy聲請破產

台灣統包工程承攬商中鼎，旗下子公司CTCI Americas在美國踩雷，因再生能源商Global Clean Energ...

民眾意外不挺？日本政府原計畫全民普發現金 已決定擱置

日本執政黨資深議員表示，首相石破茂政府已決定擱置旨在幫助家庭因應通膨和美國關稅問題的普發現金計畫，部分原因是擔憂這項政策...

美日貿易談判初步結果緩解市場疑慮 日股收漲

美國與日本在華府進行初步貿易談判的結果，使市場對美方施壓東京要求日圓升值的疑慮得到緩解，日本股市今天收高

WSJ：「禿鷹船長」周大為團隊 撼動期權交易市場

華爾街日報(WSJ)16日報導，從事期權交易的周大為(David Chau)，江湖人稱「禿鷹船長」(Captain Co...

AI來襲無人能敵？比爾蓋茲：曾被認為「科技免疫」的2職業也恐被取代

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日表示，長年困擾全球的「醫師與教師荒」未來將有望因AI技術解決。他強調，AI...

中國增持235億美元！美「三大債主」2月均增持美國國債

美國財政部當地時間16日公布數據顯示，2025年2月，美債前三大海外債主日本、中國大陸、英國均增持美國國債。其中，中國大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。