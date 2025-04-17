民眾意外不挺？日本政府原計畫全民普發現金 已決定擱置

日本執政黨資深議員表示，首相石破茂政府已決定擱置旨在幫助家庭因應通膨和美國關稅問題的普發現金計畫，部分原因是擔憂這項政策不受民眾歡迎。同時也決定放棄在6月底國會休會前提交追加預算案。

共同社報導，日本自民黨和公明黨組成的執政聯盟原先計劃對全民普發現金3萬至5萬日圓（約新台幣11,000元）。然而，外界民調卻顯示，這個構想僅獲得相對少數民眾的支持。據共同社近期調查，超過半數受訪者反對政府未設置所得門檻來發放現金。

一名日本政府高官表示，「推行的措施若無法獲得民眾共鳴也不會得分」。公明黨政調會長岡本三成16日也在記者會表示，黨內對於普發現金還沒有共識，「尚未到達需要強力敦促政府發放的階段」。

執政黨資深議員表示，在經濟和美國關稅措施的不確定性持續升高之際，石破茂如今預料將會先評估已編列在今年度預算中的通膨救濟措施效果。至於規劃今年夏季發放給低收入戶家庭的水電和油價補助，政府則準備動用緊急預備金支應。

日本政府在今年夏季即將舉行國會改選前做出這樣的政策翻轉，反映出石破茂的少數政府所面臨的困難。他一方面希望在參議院選舉前提升民眾支持，又希望在眾議院確保到在野黨對預算和法案通過的關鍵支持。