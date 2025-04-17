中鼎子公司美國踩雷 再生能源商Global Clean Energy聲請破產
台灣統包工程承攬商中鼎，旗下子公司CTCI Americas在美國踩雷，因再生能源商Global Clean Energy（GCE）聲請破產，導致CTCI有台幣196億元工程款卡關。
彭博資訊報導，GCE 16日在德州聲請第11章破產保護，該公司負債超過20億美元，擬實施重整以減少債務、並解決與CTCI間的建廠爭議，該工程已於去年12月展開商業運作。
GCE說，這項工程包括將煉油廠改造為再生能源煉製廠，多年來飽受延遲與成本超支的困擾。另外，GCE所處產業也苦於生質燃料過剩、成本攀升、環境稅收減免的變動。
依據GCE提出的重整方案，CTCI將收到新債、以及接近56%的GCE優先股。法院文件表示，債權人也將取得重整業務的債務和股權，但重整案須獲得破產法官的批准。
CTCI與GCE的借貸方，同意據第11章提供1億美元融資，以資助業務與重整。GCE擬於8月走出破產。
據彭博社彙整數據，GCE股價在去年12月攀抵2.49美元後，已連續數月走跌，本月16日股價一度跌至0.1美元。
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