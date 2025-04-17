快訊

總統府前諮議、吳釗燮助理涉共諜案 黃取榮、邱世元延長羈押禁見2月

國民黨動員赴北檢！蔣萬安稱將到場 北市警急調160警：不得集會

核二廠爆採購弊案 檢廉兵分17路搜索約談廠長、業者等6人

中鼎子公司美國踩雷 再生能源商Global Clean Energy聲請破產

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
再生能源商Global Clean Energy（GCE）聲請破產，拖累中鼎旗下子公司CTCI Americas。美聯社
再生能源商Global Clean Energy（GCE）聲請破產，拖累中鼎旗下子公司CTCI Americas。美聯社

台灣統包工程承攬商中鼎，旗下子公司CTCI Americas在美國踩雷，因再生能源商Global Clean Energy（GCE）聲請破產，導致CTCI有台幣196億元工程款卡關。

彭博資訊報導，GCE 16日在德州聲請第11章破產保護，該公司負債超過20億美元，擬實施重整以減少債務、並解決與CTCI間的建廠爭議，該工程已於去年12月展開商業運作。

GCE說，這項工程包括將煉油廠改造為再生能源煉製廠，多年來飽受延遲與成本超支的困擾。另外，GCE所處產業也苦於生質燃料過剩、成本攀升、環境稅收減免的變動。

依據GCE提出的重整方案，CTCI將收到新債、以及接近56%的GCE優先股。法院文件表示，債權人也將取得重整業務的債務和股權，但重整案須獲得破產法官的批准。

CTCI與GCE的借貸方，同意據第11章提供1億美元融資，以資助業務與重整。GCE擬於8月走出破產。

據彭博社彙整數據，GCE股價在去年12月攀抵2.49美元後，已連續數月走跌，本月16日股價一度跌至0.1美元。

債務 再生能源 破產

延伸閱讀

川普親自出席美日關稅談判 日媒：反映短期內取得具體成果的強烈意願

美國關稅帶動拉貨潮 集邦估第2季記憶體合約價漲幅擴大

美國關稅引發擔憂 印度IT人才招募減近20%

美國高額進口關稅 竟可能讓Audi當地暢銷車款停售？

相關新聞

中鼎子公司美國踩雷 再生能源商Global Clean Energy聲請破產

台灣統包工程承攬商中鼎，旗下子公司CTCI Americas在美國踩雷，因再生能源商Global Clean Energ...

民眾意外不挺？日本政府原計畫全民普發現金 已決定擱置

日本執政黨資深議員表示，首相石破茂政府已決定擱置旨在幫助家庭因應通膨和美國關稅問題的普發現金計畫，部分原因是擔憂這項政策...

美日貿易談判初步結果緩解市場疑慮 日股收漲

美國與日本在華府進行初步貿易談判的結果，使市場對美方施壓東京要求日圓升值的疑慮得到緩解，日本股市今天收高

WSJ：「禿鷹船長」周大為團隊 撼動期權交易市場

華爾街日報(WSJ)16日報導，從事期權交易的周大為(David Chau)，江湖人稱「禿鷹船長」(Captain Co...

AI來襲無人能敵？比爾蓋茲：曾被認為「科技免疫」的2職業也恐被取代

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日表示，長年困擾全球的「醫師與教師荒」未來將有望因AI技術解決。他強調，AI...

中國增持235億美元！美「三大債主」2月均增持美國國債

美國財政部當地時間16日公布數據顯示，2025年2月，美債前三大海外債主日本、中國大陸、英國均增持美國國債。其中，中國大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。