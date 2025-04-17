AI來襲無人能敵？比爾蓋茲：曾被認為「科技免疫」的2職業也恐被取代

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日表示，長年困擾全球的「醫師與教師荒」未來將有望因AI技術解決。他強調，AI未來能提供醫療專業知識，進一步填補人力缺口。

商業內幕報導，比爾蓋茲於17日播出的Podcast節目《People by WTF》Podcast節目中表示，印度與非洲等國家長期面臨醫療人力不足的困境，美國也同樣如此。

根據美國醫學院協會（AAMC）2023年發布的報告，美國到2036年可能將面臨多達8.6萬名專科與基層醫師的短缺。

AAMC勞動力研究部門主任迪爾（Michael Dill）表示，若要確保包括少數族裔、無保險者與偏鄉居民在內的所有人都能獲得平等的醫療服務，美國仍需數十萬名醫師。

此外，隨著人口老化，專精於高齡照護的醫師人數亦在下降。醫療專家們警告，老年病患激增可能引發醫療品質危機。為紓解醫護人員過勞問題，近年來聚焦醫療領域的AI新創公司如Suki、Zephyr AI與Tennr等，已籌得數十億美元資金，並強調其技術可透過自動化帳務處理、筆記紀錄、診斷輔助與病患篩選等功能，有效減輕工作量。

顧問公司麥肯錫（McKinsey）估計，生成式AI有望為醫療與製藥產業帶來高達3700億美元的生產力成長。

在教育領域，AI同樣扮演越來越關鍵的角色。根據美國教育部2023年數據，86%的K-12公立學校表示，在2023至2024學年面臨教師招聘困難，另有約45%的學校表示人手短缺。

英國倫敦一所中學更於去年啟動試辦計畫，將AI工具如ChatGPT引入課程，協助學生備考。20名學生在一年內以AI協助學習英文、數學、生物與電腦等核心學科。

儘管外界對學生使用AI與作弊風險有所疑慮，但部分教育工作者認為，AI有助於教師節省時間並提升學習效率，特別是在教師人力吃緊的情況下。

除了醫師與教師外，比爾蓋茲也指出，AI與機器人將逐步取代工廠工人、建築工人與飯店清潔人員等需投入大量勞力與時間的工作。他表示：「要做那些事，雙手得非常靈巧。而我們終將達到那樣的水準。」

科技巨頭如輝達（Nvidia）正大舉投資人形機器人，期待未來它們能勝任倉儲揀貨、地板清潔等重複性工作，以降低人力成本並提升效率。

比爾蓋茲認為，未來世界將走向「工作大幅減少」甚至「重新定義工作」的局面。他說：「你可以提早退休，也可以一周只工作幾天。」他進一步表示，人類將需要從哲學層面重新思考：「我們該怎麼分配自己的時間？」

這樣的觀點與經濟學家凱因斯（John Maynard Keynes）早在1930年的預言不謀而合。凱因斯當時預測，科技進步將使人類每周僅需工作 15小時。然而近一世紀過去，絕大多數人仍維持每周工作約40小時的生活模式。

比爾蓋茲說，「我不需要工作，我是因為覺得有趣才選擇繼續工作。」