中國增持235億美元！美「三大債主」2月均增持美國國債

美國財政部當地時間16日公布數據顯示，2025年2月，美債前三大海外債主日本、中國大陸、英國均增持美國國債。其中，中國大陸在該月增持235億美元。值得注意的是，此一數據大於先前其1月增持的18億美元規模，顯示為去年1月來最高。

澎湃新聞報導，美國財政部2025年2月國際資本流動報告（TIC）顯示，日本2月增持466億美元美國國債，持股規模為1兆1,259億美元，仍是美國第一大債權人。而中國大陸2月增持235億美元美國公債至7,843億美元，連續第二個月增持。

身為美國國債海外第二大持有者，從2022年4月起，中國大陸的美債持股一直低於1兆美元，整體呈現減持趨勢。2025年1月，中國大陸增持18億美元美債。2022年、2023年、2024年，中國大陸分別減持1,732億美元、508億美元、573億美元美債。

英國在2月則增持101億美元美債至7,503億美元，持股規模排名第三。

美國財政部報告顯示，2月所有海外對長期、短期美國證券和銀行現金流（banking flows）的淨流入總額為2,847億美元。其中，海外私人資金淨流入為2,293億美元，海外官方資金淨流入為554億美元。

同時，2月海外淨買進美國長期證券的資金規模為1,427億美元，此前1月淨買進2億美元。其中，海外私人投資者淨買進1,661億美元，海外官方機構淨賣出234億美元。包括海外投資組合透過股票互換購入的美股在內，進行部分調整後，海外2月總體淨買入美國長期證券1120億美元，此前1月為淨賣出452億美元。

此前，美國國債於上周創下自2001年以來的最大單周跌幅。香港《經濟日報》指出，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日指出，沒有證據顯示有主權國家是美債債價大跌的推手，而美國財政部有應對市場錯位的工具。

而美國前財長葉倫（Janet Yellen）則評論稱，中國大陸拋售美國國債，會令人民幣升值、危及全球金融穩定，損害自身利益，不認為中國大陸會這樣做。