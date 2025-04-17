Moncler第1季營收優於預期 亞洲需求持穩

以高檔羽絨外套著名的精品製造商Moncler集團周三（16日）公布，第1季整體營收成長1%，優於市場預期，主要受到對消費者的直接銷售業績、以及亞洲市場需求的支持。

Moncler上季集團營收為8.29億歐元（9.44億美元），集團核心品牌Moncler不計匯率影響的銷售成長2%，亞洲市場的表現比歐洲、美洲好。旗下較小的品牌Stone Island營收則減少5%，儘管直接銷售通路的銷售成長二位數百分比，亞洲市場表現也比其他地區更好。

Moncler執行長魯菲尼（Remo Ruffini）說，該公司極力以「堅強的營運紀律」，安度動盪的總體經濟環境。全球精品業過去一年來已面臨走下坡的挑戰，現在又遭到美國關稅帶來的額外壓力。

Moncler的第1季財報略優於預期，讓投資人在看到路易威登集團（LVMH）上季財報欠佳後，放心了一些。LVMH上季皮件與時尚商品部門營收下滑5%。

去年Moncler也靠市場亞洲維持成長，挺過精品業的疲軟；2024年美洲地區占Moncler集團營收只有14%。