川普貿易政策變化莫測 全球晶片製造商壓力巨大

全球晶片類股今天遭受重創，主因美國總統川普變化莫測的貿易政策，使人工智慧先驅輝達（NVIDIA）和其競爭對手超微（AMD）等半導體與運算巨頭的前景變得複雜。

路透社報導，透過關稅和出口限制來調整全球貿易方向的嘗試已開始顯現成效。輝達警告，華府對其為中國量身打造的人工智慧（AI）處理器出口設限，將使公司蒙受55億美元損失；而荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）也對自身未來展望存有疑慮。

美國擴大出口限制是對AI晶片市場的最新打擊，超微的MI308處理器同受波及。關稅威脅及對大型科技公司支出前景的擔憂對市場情緒造成壓力，AI狂潮驅動相關類股飆漲2年後，晶片產業正逐漸失去動力。

輝達股價今天收跌近7%，市值蒸發超過1480億美元。超微也警告，美國的最新限制措施將為公司帶來8億美元損失，股價聞訊下跌5.8%。安謀（Arm）、博通（Broadcom）及美光（Micron）等AI相關晶片類股則下跌2.5%至4.6%不等。

美國商務部昨天針對出口至中國的輝達H20晶片發出新的出口許可要求後，輝達今天表示，「美國政府有權指導美國企業可銷售的產品及地點，公司將嚴格遵循政府指示」。

近年來，美國不斷收緊出口限制，使美國晶片製造商更難進入中國市場，但中國依然是其重要的收入來源。

投資顧問公司Running Point Capital投資長舒曼（Michael Ashley Schulman）說：「美國對輝達H20晶片的出口限制，凸顯日益加劇的地緣政治不確定性正籠罩著科技與半導體產業，尤其是在川普時期式的政策逆轉情況下。」

「這種不可預測性讓企業和投資市場感到不安，正如今早輝達遭遇拋售以及晶片股普遍面臨壓力所證明的那樣。」

輝達在上一個財政年度的營收中，有超過13%、約170億美元來自中國，這一比例已較2023財年時的21%有所下滑。對超微而言，中國則是其去年第2大市場，占總銷售額逾24%。

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師瑞斯岡（Stacy Rasgon）指出：「在輝達於中國市場的整體營收中，H20約占120億美元，相當於每股盈餘約30美分，雖不能說微不足道，但就整體來看也稱不上巨大。」

「H20的性能很低，遠低於現有的中國替代品；這項禁令實際上只是把中國AI市場交給華為。」

瑞斯岡說，此舉可能令許多投資人感到意外，因為輝達股價上週曾飆升近18%，部分原因是有報導說，在輝達執行長黃仁勳出席海湖俱樂部（Mar-a-Lago）晚宴後，川普政府計劃撤回此類限制。

輝達本週稍早宣布計劃在未來4年內於美國建造價值高達5000億美元的AI伺服器，此舉普遍被視為對川普釋出善意。

川普目前將半導體及部分其他電子產品排除在關稅清單之外，但他警告，針對特定產業的關稅將在未來幾週內宣布。

根據路透社昨天報導，此類關稅可能使美國半導體設備製造商每年損失超過10億美元。

美國擴大晶片管制消息一出，引爆全球對晶片業者和其供應商的拋售潮。

在韓國，三星（Samsung）收跌約3%，SK海力士（SK Hynix）收跌4%。

歐洲晶片製造商ASM國際（ASM International）和英飛凌科技公司（Infineon Technologies）下跌超過2%，而日本晶片測試設備製造商、輝達供應商愛德萬測試（Advantest）重挫5%，為日經指數表現第2差。

不過，有些分析師認為，儘管中國市場銷售放緩，輝達的整體銷售持續強勁增長，因為大型雲端運算公司的晶片需求依然旺盛。