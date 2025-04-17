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美眾院調查：DeepSeek偷搬用戶資料、擁6萬輝達晶片

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國聯邦眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the Chinese Communist Party）16日公布對中國大陸人工智慧（AI）「深度求索」（DeepSeek）的調查報告，不但認定DeepSeek使用的晶片來自輝達（Nvidia），也發現，DeepSeek透過後門搬運美國用戶資料。
美國聯邦眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the Chinese Communist Party）16日公布對中國大陸人工智慧（AI）「深度求索」（DeepSeek）的調查報告，不但認定DeepSeek使用的晶片來自輝達（Nvidia），也發現，DeepSeek透過後門搬運美國用戶資料。

美國聯邦眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the Chinese Communist Party）16日公布對中國大陸人工智慧（AI）「深度求索」（DeepSeek）的調查報告，不但認定DeepSeek使用的晶片來自輝達（Nvidia），也發現，DeepSeek透過後門搬運美國用戶資料。

美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會16日發表「揭開DeepSeek真面目：揭露中共用於監視、竊取及規避美國出口管制限制的最新工具」調查報告。

該調查報告針對DeepSeek做出4點發現，包括DeepSeek透過美國基礎設施的後端搬運用戶資料；調查報告指出，該基礎建設的後端與一家美國政府指定的中國大陸軍事公司叫「中國行動」（China Mobile）有關聯。

調查報告並指出，DeepSeek暗地裡操弄給出的結果，來對應中共的宣傳，以符合中國大陸法律的要求。

調查報告指出，DeepSeek在85%的回覆內容中，會修改或抑制被認為政治敏感的題目，且沒有向用戶揭露；報告也點出，DeepSeek會特別抑制民主、台灣、香港和中國大陸侵犯人權等主題。

調查報告也表示，DeepSeek極有可能使用非法的「模型蒸餾」（model distillation）手法來創造其模型；調查報告表示，DeepSeek是偷美國領導的AI模型。

最後，調查報告指出，DeepSeek的模型看來使用輝達的先進晶片，並使用上萬顆被限制出口到中國大陸的晶片。

報告指出，半導體產業分析機構SemiAnalysis估計，DeepSeek有至少6萬顆輝達晶片，並預訂上千顆輝達H20晶片；該機構估計，DeepSeek目前可能擁有ㄧ萬顆A100晶片、3萬顆H20晶片、ㄧ萬顆H800晶片和一萬顆H100晶片。

自從美國實施晶片技術出口管制後，輝達在未取得政府出口許可的情況下，無法把高階的A100、H100、H200和H800晶片銷往中國，只能發售符合出口規範的降規版H20晶片；報告指出，根據估算，自2024年3月以來，輝達已為中國大陸市場生產超過100萬顆晶片。

調查報告最後做出2個大方向建議，包括迅速擴大對出口中國大陸的晶片限制、處理來自中國大陸AI模型的風險，並對先進AI的戰略應用，所可能造成的意外，做好預防和準備。

DeepSeek 美國

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