Nvidia表態：嚴格遵守美出口規範 新加坡帳單的出貨地包括美與台

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經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國晶片大廠輝達（Nvidia）發布聲明表示，會嚴格遵守有關其AI處理器能售往何處的規定。
美國晶片大廠輝達（Nvidia）發布聲明表示，會嚴格遵守有關其AI處理器能售往何處的規定。

在向外透露，因美國政府出口禁令而取消H20晶片訂單將承擔55億美元成本損失之後一天，美國晶片大廠輝達（Nvidia）發布聲明表示，它嚴格遵守有關其AI處理器能售往何處的規定。 

輝達的代表在聲明中表示：「美國政府指示美國企業，它們可銷售的產品與銷售地點，我們一字不差（to the letter）遵守政府指示。」

輝達的聲明是為了回應眾議院的中國問題特設委員會，該委員會周三對輝達的片銷售展開了調查。H20是輝達為因應拜登政府2022年限制晶片出口而推出的降規版產品，但如今也被列為需要特別許可才能出口的產品。

輝達的簡短評論顯示它將如何捍衛業務。該公司強調對國安卓有貢獻，包括在美創造就業並建立基設、推動美國的科技領先地位、貢獻了數十億美元稅收，且其出口協助縮減貿易逆差。

輝達面臨的挑戢是，根據拜登政府的規定， H20上周之前銷往中國大陸都是合法的， 但眾院專責委員會周三說， H20過去一年的銷售是鑽「漏洞」。

輝達在聲明中說：「科技業出口至全球知名公司時支持美國, 如果政府察覺有異，會給我們指示。」

美國政府正調查是否有受限晶片經新加坡轉運至中國大陸。根據文件，依帳單地址計算，新加坡是輝達第二大市場，銷售額近240億美元。但輝達澄清，這些交易多屬於美國企業子公司名下的帳務操作，相關產品出貨到其他地點, 包括美國和台灣，而非中國。

輝達股價昨日（周三）重挫近7%，反映該公司在國防與國安領域當中面臨的政治與商業壓力與日俱增。

NVIDIA 拜登 美國 輝達

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