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美元周三重貶 今日拚回升 避險貨幣表現俏

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美元周三（16日）重拾貶勢，避險貨幣和風險敏感貨幣的表現均優於美元，交易者觀望美國總統川普政府是否會與貿易夥伴達成新的貿易協議。

美元指數16日收盤下跌0.83%，報99.231；17日盤初上揚0.02%。

日圓兌美元周三升值0.93%，報141.88日圓，但今天盤中回貶0.27%，報142.26日圓

歐元兌美元周三勁升1%，報1.1399美元；但今天盤中回貶0.11%，報1.1386美元。

美元上周急挫，因擔心新關稅對經濟的影響，以及投資人因貿易政策執行不確定性而調整海外資產配置。

美國正在與包括日本在內的國家進行磋商，而中美之間的緊張關係正在加劇。

有跡象顯示川普政府的關稅政策正在削弱投資者對美元的信心。 BBH策略師Win Thin和Elias Haddad表示，他們預期美元將繼續走軟，因為他們「依然認為美元近來走弱大多是因為對美國的信心進一步減弱，同時政策不確定性對美國經濟帶來負面影響」。

美元兌瑞郎周三貶值1%，報0.815略高於上周五的10年低點。

自4月2日宣布關稅以來，瑞郎在G10貨幣中升值幅度最大。

英鎊尾盤貶0.07%，報1.3221美元，此前曾觸及1.3292美元的六個月高點。

加幣升值0.5%，報1.39加幣，此前加拿大央行將關鍵政策利率維持在2.75%不變，這是加拿大央行連續七次降息後首次暫停降息，並表示將準備在必要時採取果斷行動以控制通膨。

澳幣升值0.35%，報0.6365美元，稍早一度觸及0.6391美元，為2月24日以來最高。

加密貨幣方面，比特幣持平於83,989美元。

加拿大 美國 貨幣

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