美國傳擬祭懲罰措施 阻止DeepSeek購買美國技術

紐約時報周三（16日）報導，美國川普政府正在考慮採取懲罰措施，以阻止中國大陸的人工智慧（AI）公司DeepSeek購買美國技術。同時，也討論是否要禁止美國人使用DeepSeek服務。彭博資訊另報導，美國眾議院一個跨黨派委員會已發函要求輝達解釋晶片為何最終流向DeepSeek。

中國大陸推出的低成本的AI模型DeepSeek後，震動了AI生態系。美國政府於是採取步驟，打擊這家中國大陸新創公司，阻止輝達（NVIDIA）的晶片供應給DeepSeek。輝達的AI晶片一直是美國出口管制的一大關鍵焦點，因為美國政府的目的在於避免最先進的晶片買到中國大陸，使得美國能在AI的競賽中保持領先。

川普政府近日再採取行動，限制輝達將「降規版」AI晶片H20賣給中國。

美國聯邦眾議院的中國特別委員會（House Select Committee on China）在一份報告中提到：「委員會已經正式發函給輝達，要求輝達解釋向中國與東南亞的銷售。以便審查晶片是否或是如何在最後幫了DeepSeek的AI模型，在即使已經設下出口限制的情況下。」

根據紐時的報導，該委員會正試圖評估輝達是否故意向DeepSeek提供開發AI的關鍵技術，而這可能違反了美國的規定。

彭博新聞則是指出，眾院的中國特別委員會在周三的這份報告中，引述獲得的輝達公司文件稱，DeepSeek與中國大陸政府利益的聯繫「顯著」。議員們聲稱，DeepSeek創辧人梁文鋒與避險基金幻方量化，共同控制這家公司，構成一個「整合生態系統」，DeepSeek與政府相關的硬體分銷商以及中國大陸研究機構之江實驗室有關聯。

委員會的報告說：「仔細檢查後發現，DeepSeek應用程式會將數據傳回中華人民共和國，為用戶帶來安全漏洞，並依賴根據中國法律秘密審查和操縱訊息的模式。」

委員會表示，他們的調查發現DeepSeek使用了「數以萬計的晶片」，並且該公司在獲取這些晶片時可能避開了美國出口管制。議員們引述分析公司SemiAnalysis的資訊，說DeepSeek至少有6萬個輝達處理器，還訂購了「數千個」輝達H20晶片。

委員會周三發函要求輝達提供自2020年以來購買超過499顆AI晶片的11個亞洲國家客戶的資料。信中特別提到馬來西亞和新加坡，以及最終使用這些晶片的實體。輝達必須在4月30日之前回應。

眾院中國特別委員會建議擴大出口管制，並對來自中國大陸的AI模型實施聯邦採購禁令。

輝達周三發出聲明表示，在涉及美國出口限制時，該公司「嚴格遵守政府的指示」。輝達說，就新加坡而言，其「產品被運往包括美國和台灣在內的其他地點，而不是中國」。

輝達周二（15日）示警，由於華府限制公司的H20 AI晶片銷往中國大陸，因此認列55億美元費用。限制H20晶片銷售給中國大陸，是川普限制中國大陸取得先進晶片的最新動作。

美國政府自2022年就已限制大部分的輝達最先進晶片銷往中國大陸，擔憂先進技術可能被北京用來增進軍事力量。

路透查證相關訊息時，DeepSeek、白宮和美國商務部，均未立即回應置評請求。