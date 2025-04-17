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Zoom一度當機 全球數萬用戶受影響

中央社／ 班加羅爾16日綜合外電報導
視訊會議軟體公司Zoom一度當機。（路透）
視訊會議軟體公司Zoom一度當機。（路透）

視訊會議軟體平台Zoom Communications今天表示，公司已解決全球性故障問題，這次當機導致公司網站、視訊通話與應用程式等服務中斷，影響全球數萬名使用者

路透社報導，斷線追蹤網站Downdetector.com顯示，截至美東時間下午3時01分，Zoom用戶回報出現問題的數量已達6萬7280件。Downdetector.com透過蒐集來自各種來源的狀態報告來追蹤中斷情況，包括使用者向平台通報出現錯誤。

美國與全球其他國家的使用者都回報了Zoom網站入口與應用程式服務中斷的情況。

Zoom Communications在社群平台X上表示：「稍早發生故障，現已恢復服務。」

使用者 應用程式 網站

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