Zoom一度當機 全球數萬用戶受影響
視訊會議軟體平台Zoom Communications今天表示，公司已解決全球性故障問題，這次當機導致公司網站、視訊通話與應用程式等服務中斷，影響全球數萬名使用者。
路透社報導，斷線追蹤網站Downdetector.com顯示，截至美東時間下午3時01分，Zoom用戶回報出現問題的數量已達6萬7280件。Downdetector.com透過蒐集來自各種來源的狀態報告來追蹤中斷情況，包括使用者向平台通報出現錯誤。
美國與全球其他國家的使用者都回報了Zoom網站入口與應用程式服務中斷的情況。
Zoom Communications在社群平台X上表示：「稍早發生故障，現已恢復服務。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言