金價暴衝3%後又刷新高3,357美元 油價漲2%因美制裁伊朗油

國際油價周三（16日）勁揚近2%，因美國對伊朗石油出口實施新制裁，且美伊核談判陷入停滯，另有消息指中國大陸對與美國進行貿易談判持開放態度，原油價格周三上漲；黃金價格繼單日大漲3%後再創新高，因避險需求升溫、美元走貶且科技股重挫。

黃金價格再創新高 突破3,300美元

現貨黃金價格今天盤中繼續創新高，上漲0.44%，報3,357.78美元，周二（16日）首度突破3,300美元，一口氣飆漲3.5%的漲幅，創下了2023年3月以來最大單日漲幅。

除了避險需求升溫、美元下跌以及科技股重挫推漲黃金價格外，由於川普啟動針對關鍵礦產是否需要加徵關稅的調查，關稅相關消息令交易者應接不暇，美元也跌至六個月低點。

美銀本周公布的一項全球基金經理調查顯示，42%的受訪者預期黃金將成為2025年表現最好的資產類別，比率遠高於3月的23%。

不斷升級的貿易戰引發對對全球經濟衰退的焦慮，金價今年已上漲近28%，漲幅超過2024年的27%。與此同時，川普政府準備在關稅談判中向其他國家施壓，要求減少與中國的貿易往來。

ANZ Research分析師Brian Martin和Daniel Hynes在報告中表示，「關稅不確定性加劇、經濟成長預期放緩、通膨擔憂和降息預期日益上升，為黃金進一步上漲創造了完美的環境。」

油價上漲近2% 達到兩周高點

布蘭特原油6月期貨16日結算價上漲1.18美元，漲幅1.8%，報每桶65.85美元；西德州中級原油（WTI）5月期貨收盤上漲 1.14美元，漲幅1.9%，報每桶62.47 美元。

WTI油價今天盤中續漲0.75%，至每桶62.94美元。

根據倫敦證券交易所（LSEG）的數據，這兩個指標合約均收於4月3日以來最高。

美國周三對伊朗石油出口實施新制裁，其中包括對一家中國的「茶壺煉油廠」實施制裁。本月，美國政府已重啟與伊朗就其核計畫的談判。伊朗已表示不會就其鈾濃縮能力與美國展開談判，這降低了美國放鬆對伊朗原油出口限制的可能性。美國財政部長貝森特表示，美國將加大對伊朗的施壓力度。

石油輸出國組織（OPEC）表示，該組織已收到伊拉克、哈薩克和其他國家進一步削減石油產量以彌補超產的最新計畫，這進一步提振原油期貨價格。

此前，中國釋放出願與川普政府開啟貿易談判的訊號。據知情人士透露，開啟談判的前提條件包括美方需要在立場上更加一致，並願意回應中方在美國制裁和台灣問題上的關切

美國政府周三公布的數據顯示，WTI交割地奧克拉荷馬州庫欣的庫存水準下降約65萬桶，降至2008年以來同期最低。該數據也為油價提供了支撐。數據還顯示，美國汽油庫存也有下降。

貿易緊張局勢的不確定性導致瑞銀、法國巴黎銀行等多家銀行紛紛下調原油價格預測。