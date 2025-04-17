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台積電ADR挫跌逾3% 較台北交易溢價縮至約15%
台股ADR周三（16日）下跌，主要隨美股大盤走弱。台積電ADR收盤重挫3.6%，報每股151.67美元，換算並折合台幣後為每股985.58元，較台北交易股票溢價率為15.27%。
道瓊工業指數16日跌破4萬點大關，收盤下跌699.57點，報39,669.39 點，跌幅1.73%；標普500指數跌120.93點，報5,275.70 點，跌幅2.24%；那斯達克指數下跌516.01點，報16,307.16點，跌幅3.07%。
那斯達克指數盤中一度跌至 16,066.46 點。
費城半導體指數下跌164.7點，重挫4.1%，報3,857.17點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 133.38 -2.61 133.50 -0.09
中華電 CHT 129.54 -0.40 128.50 0.81
台積電 TSM 985.58 -3.60 855.00 15.27
聯電 UMC 44.51 -0.87 44.95 -0.97
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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