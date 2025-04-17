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台積電ADR挫跌逾3% 較台北交易溢價縮至約15%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電。 路透
台積電。 路透

台股ADR周三（16日）下跌，主要隨美股大盤走弱。台積電ADR收盤重挫3.6%，報每股151.67美元，換算並折合台幣後為每股985.58元，較台北交易股票溢價率為15.27%。

道瓊工業指數16日跌破4萬點大關，收盤下跌699.57點，報39,669.39 點，跌幅1.73%；標普500指數跌120.93點，報5,275.70 點，跌幅2.24%；那斯達克指數下跌516.01點，報16,307.16點，跌幅3.07%。

那斯達克指數盤中一度跌至 16,066.46 點。

費城半導體指數下跌164.7點，重挫4.1%，報3,857.17點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 133.38 -2.61 133.50 -0.09

中華電 CHT 129.54 -0.40 128.50 0.81

台積電 TSM 985.58 -3.60 855.00 15.27

聯電 UMC 44.51 -0.87 44.95 -0.97

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 指數

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