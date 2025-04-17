美股收盤／道瓊跌破4萬點、標普重挫2% 輝達等晶片股倒地 鮑爾無意救市

美國股市周三（16日）大幅收跌，因輝達（Nvidia）警告說，美國對該公司銷往中國大陸的H20晶片採取出口管制，將衍生巨額費用，而且聯準會（Fed）主席鮑爾也警告，貿易緊張局勢可能推高通膨，並強調 Fed並不急於降息，股市應聲下挫。

道瓊工業指數16日收盤下跌699.57點，報39,669.39 點，跌幅1.73%；標普500指數跌120.93點，報5,275.70 點，跌幅2.24%；那斯達克指數下跌516.01點，報16,307.16點，跌幅3.07%。

那斯達克指數盤中一度跌至 16,066.46 點。

費城半導體指數重挫4.1%，下跌164.73點，報3,857.17點。

鮑爾在芝加哥經濟俱樂部發表演講時說，高於預期的關稅可能意味通膨上升和成長放緩。但他表示，Fed將等待更多有關經濟走向的數據，然後再對利率做出任何調整。

在芝加哥經濟俱樂部被問及是否設想存在「聯準會賣權」（即聯準會將出手干預以安撫市場）時，鮑爾表示「不會」。他補充說，圍繞川普政策的影響仍存在太多未知數。「我們目前還無法確定，在搞清楚這些之前，我們無法做出明智的決策」。

鮑爾下午的言論引發股市進一步拋售，而稍早輝達和其他晶片製造商的股價暴跌已令股市承壓。

EP Wealth Advisors投資董事Adam Phillips總經理表示：「許多人原以為如果被迫選擇，聯準會會優先考慮就業方面的使命，但鮑爾卻表示物價穩定是維持健康勞動力市場的必要條件」，「如果你在等待聯準會賣權，那麼只要通膨壓力仍然高漲，你就應該著眼於更低的『賣權執行價』」，「短期內不要指望貨幣政策來支撐市場」。

CFRA研究公司首席投資策略師Sam Stovall說：「鮑爾證實了投資人一直擔心的問題，那就是關稅導致經濟增長放緩和通膨更加頑固的可能性。」

輝達周二稍晚表示，在美國政府限制向中國出口其AI晶片H20後，該公司將認列55億美元費用。

輝達股價下跌6.9%，美國的新限制措施也影響了超為（AMD），股價重挫7.3%。

同樣在周三，荷蘭晶片製造設備巨頭艾斯摩爾（ASML）警告說，關稅導致其前景的不確定性增加。

關於中美貿易戰的最新進展，美國白宮在當地時間15日發布聲明指出，由於中國持續實施報復性措施，中國輸美商品現在面臨最高達245%的關稅。中國於上周五將進口美國商品的關稅提高至125%，以示報復。

Bolvin Wealth Management Group總裁Gina Bolvin表示：「市場和投資者都希望有確定性，而我可以肯定的是：今年對投資者來說將比過去兩年輕鬆的投資環境更加困難。」

同時間，華爾街恐慌指標—Cboe波動率指數（VIX）飆漲逾8%，收報32.64。

美國銀行財富管理駐蒙大拿州比林斯的高級投資總監Bill Northey表示：「市場仍在消化不斷變化的關稅實施細節，因此投資者、企業和消費者的不確定性仍然非常高。」「企業開始提及關稅的影響以及這種不確定性造成的普遍負面影響。」