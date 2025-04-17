金融時報：英特爾須獲得許可 才能向中國客戶銷售部分AI晶片
英國「金融時報」今天報導，美國晶片大廠英特爾（Intel）已告知中國客戶，該公司開始需要獲得許可證，才能銷售部分先進人工智慧（AI）處理器。
根據「金融時報」（Financial Times）檢視過的公司郵件及知情人士，英特爾上週告訴中國客戶，該公司部分先進AI處理器的銷售將開始需要許可證。
不久之前，美國政府對輝達（Nvidia）銷往中國的H20晶片實施出口管制，輝達稱該公司將因此承擔巨額費用。
荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）執行長福克（Christophe Fouquet）則表示，關稅「增添宏觀環境不確定性」。
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