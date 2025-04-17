快訊

美中貿易戰誰輸？克魯曼：川普將吞敗 4點駁「孤立中國」說法

檢方偵辦罷免團體 藍白批司法天秤嚴重傾斜

金融時報：英特爾須獲得許可 才能向中國客戶銷售部分AI晶片

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國晶片大廠英特爾（Intel）。 路透
美國晶片大廠英特爾（Intel）。 路透

英國「金融時報」今天報導，美國晶片大廠英特爾Intel）已告知中國客戶，該公司開始需要獲得許可證，才能銷售部分先進人工智慧（AI）處理器。

根據「金融時報」（Financial Times）檢視過的公司郵件及知情人士，英特爾上週告訴中國客戶，該公司部分先進AI處理器的銷售將開始需要許可證。

不久之前，美國政府對輝達（Nvidia）銷往中國的H20晶片實施出口管制，輝達稱該公司將因此承擔巨額費用。

荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）執行長福克（Christophe Fouquet）則表示，關稅「增添宏觀環境不確定性」。

Intel 半導體 客戶 美國 英特爾 荷蘭

延伸閱讀

川普關稅海嘯來襲！台積法說前夕 二大外資再加入「降價陣營」

陳立武上任後首樁處分非核心事業 處分Altera 51%

賠慘了！英特爾把Altera的51%股權售予銀湖

英特爾陳立武 被爆投資數百家中國科技企業 至少8家與解放軍有關

相關新聞

Nvidia示警+鮑爾關稅評論 美股道瓊挫700點、那指跌3%

由於輝達(Nvidia)發出的嚴厲警告擾亂了全球科技業，且聯準會主席鮑爾對關稅對經濟影響的擔憂引發投資人恐慌，美股大幅下...

WTO：下修今年貿易展望 成長變萎縮

美國總統川普的關稅政策及其不確定性，可能重創全球商務，世界貿易組織（WTO）大舉下修今年的貿易展望，從原本預期的成長轉為...

金價再創高！觸及3,319美元天價 美元重貶摔至三年低點

金價16日盤中升破每英兩3,300美元大關，再次締造歷史紀錄，主要是美國總統川普下令調查關鍵礦物，可能會加徵關稅，使投資...

特斯拉美國製造 零件卡關

川普關稅效應下，特斯拉旗下部分在美製造的新車，將暫停進口中國大陸零組件。對此，業內分析，對台廠而言恐憂喜參半，其中，華孚...

台積電ADR挫跌逾3% 較台北交易溢價縮至約15%

台股ADR周三（16日）下跌，主要隨美股大盤走弱。台積電ADR收盤重挫3.6%，報每股151.67美元，換算並折合台幣後...

美股收盤／道瓊跌破4萬點、標普重挫2% 輝達等晶片股倒地 鮑爾無意救市

美國股市周三（16日）大幅收跌，因輝達（Nvidia）警告說，美國對該公司銷往中國大陸的H20晶片採取出口管制，將衍生巨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。