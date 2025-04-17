WTO：下修今年貿易展望 成長變萎縮

美國總統川普的關稅政策及其不確定性，可能重創全球商務，世界貿易組織（WTO）大舉下修今年的貿易展望，從原本預期的成長轉為萎縮。

據WTO 16日公布的預測，今年全球商品貿易量將減少0.2%，遠低於該機構去年10月估計的擴張3%。但所幸2026年全球貿易量有望反彈2.5%。

WTO表示，倘若美國繼續推動對等關稅，今年貿易萎縮的情況會更為嚴重。對等關稅加上貿易政策的廣泛不確定性，可能使2025年全球商品貿易量萎縮1.5%。其中北美貿易受創最重，而亞洲和歐洲會持續溫和成長。

WTO同時警告，中美貿易中斷，也許會使大陸出口商另尋新市場，引發重大的貿易轉向，第三方市場可能得面臨更激烈的中國商品競爭。

服務貿易也將受創。WTO預估，今年商業服務貿易成長4%，明年成長4.1%，增幅都低於去年的6.8%。

另一方面，華府智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）15日公布全球經濟展望，預估今年全球經濟仍將成長，但近幾個月前景已大幅惡化，矛頭也指向美國主要政策的變化，尤其是新關稅措施，打壓經濟活動、並帶來高度不確定性。

PIIE預估，2025年全球實質國內生產毛額（GDP）成長率為2.7%，2026年為2.8%，低於去年的3.2%。美國關稅措施正推升物價、干擾供應鏈及衝擊實質收入；關稅政策頻繁變更也導致企業更加難以規劃業務以及投資。

PIIE非常駐資深研究員迪南表示，預期今年美國經濟成長將停滯，平均成長率將從去年2.5%降至2025年的0.1%，通膨預計在今年稍晚達到4.5%的高峰，失業率將上升至5%左右，2026年可望開始改善。

儘管金融市場對近期政策變動反應負面，但美國支出及就業數據仍穩健，這可能部分反映了家庭與企業為因應物價上漲而提前消費的行為。