美零售成長優於預期 消費者趕在關稅實施前大買汽車

美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示家庭趕在進口關稅實施前大買汽車，但對經濟前景的顧慮仍打擊非必要支出。

美國商務部16日公布，3月零售銷售比前月增加1.4%，增幅是逾兩年來最大。2月數據維持增加0.2%，並未修正。路透訪調經濟學家預測，上月零售銷售增幅為1.3%。剔除汽車的零售銷售增加0.5%。

美國總統川普對進口汽車和卡車加徵25%的關稅在4月初生效，對汽車零件徵收的關稅生效日期則不晚於5月3日。最新數據顯示，消費者趕在關稅上路、價格料將調漲數千美元之前買車，導致3月零售銷售躍增。

消費者也連忙囤積其他進口產品。汽車零售銷售增幅最大，但報告涵蓋的13個項目中就有11項增加，包括建材、體育用品和電子裝置，也可能反映消費者「試圖超前關稅」先買為快。這些產品許多是中國大陸製，如今面臨145%的關稅。銀行信用卡和簽帳卡資料顯示，消費者支出主力仍是高收入戶。非必需支出縮減了，這類支出以服務花費為主，是驅動美國經濟的主要動力。

美國股市最近遭遇賣壓，反映投資人憂應關稅導致通膨復熾、停滯性通膨甚至經濟衰退。調查顯示，消費者信心已降到接近三年低點，12個月通膨預期則升至1981年來最高。川普政府大砍聯邦雇員也打擊士氣，有進一步壓縮消費者支出之虞。

美銀研究所報告寫道：「美銀信用卡數據顯示，那些『能享有更好』的非必需服務支出3月縮減了；更受通膨驅動的必需支出，例如保險、租金和水電費等，則持續增加。」

剔除汽車、汽油、建材和食品服務的核心零售銷售3月增加0.4%，小於經濟學家預估的0.6%，也低於2月的1%。

過去兩個月核心零售銷售仍強，但經濟學家認為，服務類支出疲弱將拖累第1季整體消費者支出大幅減緩。