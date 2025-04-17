日銀總裁談關稅戰衝擊：經濟走向不利情境

日本銀行（央行）總裁植田和男接受產經新聞專訪時表示，美國總統川普掀起的關稅攻勢，已讓經濟走向「不利情境」，可能迫使日銀採取因應措施。日圓兌美元16日一度升值1.1%至142.05日圓。

植田在16日刊登的專訪中重申政策立場，若經濟預期得以實現，日銀將進一步採取升息。但他也說，在日銀持續評估經濟和市場情勢之際，不排除因應情勢調整政策。這場專訪是在14日進行。

植田說：「雖然可能需視情況做出政策因應，但我們會根據局勢變化做出適當判斷。」他也說，只要經濟和物價走勢符合日銀預期，當局就會持續調整寬鬆力道。

從這番談話可以看出，日銀正密切留意美國關稅政策的進展和潛在影響，強化外界對日銀短期內不太可能考慮升息的看法。透過重申現有立場，植田也暗示日銀仍對政策保有彈性空間。近期數據顯示，日本物價走勢正逐步朝日銀目標靠攏，至少在川普關稅政策出招前是如此。

三井住友信託資產管理資深策略師稻留克俊說：「植田明確表達美國關稅政策是一種不利情境，整體語氣偏鴿。」