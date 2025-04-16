馬斯克似對電動車失去興趣
特斯拉目前危機四伏，市場傳出，特斯拉執行長馬斯克似乎已經對電動汽車業務失去興趣， 因為特斯拉內部質疑，正在開發中的Robotaxi前景黯淡，而且希望推出平價的電動車Model 2，但馬斯克卻置之不理。
科技媒體The Information報導，馬斯克似乎已對電動汽車業務失去興趣，拒絕推出備受期待、售價僅2.5萬美元的經濟型跨界SUV（Model 2），轉而全力押注無人駕駛Robotaxi和人形機器人等AI產品。
報導指出，馬斯克早在去年初就決定，特斯拉不再是一家電動汽車公司。在馬斯克看來，他推動電動汽車行業發展的主要目標已經實現。
馬斯克傳已拒絕特斯拉高管們提出繼續開發價格2.5萬美元的經濟型跨界SUV的建議，轉而全力押注無人駕駛Robotaxi和人形機器人等AI產品。
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