特斯拉美國製造 零件卡關

川普關稅效應下，特斯拉旗下部分在美製造的新車，將暫停進口中國大陸零組件。對此，業內分析，對台廠而言恐憂喜參半，其中，華孚（6235）、亞光、貿聯-KY、聯嘉等協力廠有壓，但對和大等關鍵零組件廠而言則相對「有利」。

路透報導，特斯拉原訂從大陸進口零組件在美組裝Cybercab自駕車和Semi電動卡車這兩款重量級創新產品，受關稅影響，相關生產計畫喊卡，並且暫停承接兩款現有電動車款新訂單。

特斯拉美國製造受阻

路透引述知情人士談話指出，特斯拉原訂10月開始試產Cybercab自駕車和Semi電動卡車，2026年進入量產，當川普宣布對大陸貨品加徵34%關稅時，特斯拉已經做好吸收額外成本的準備，但在關稅拉高後，特斯拉因無力招架，暫停從大陸進口零組件在美生產計畫；此外特斯拉也已停止接受Model S和Model X新訂單。

法人指出，電動車零組件眾多，缺任何一款都無法進入組裝階段，由於特斯拉不少電動車零組件仰賴從大陸進口美國後，在美國在地生產，一旦高關稅導致特斯拉無意從大陸進口零組件在美生產電動車，即便其他非大陸製造零組件到位也是白搭，只會變成庫存，並且不會再拉新零組件貨料，進而波及其他非大陸製造零組件供應商出貨。

台灣特斯拉供應鏈包括貿聯、華孚、亞光、聯嘉、和大等，其中，貿聯是特斯拉電源管理線束供應商，該公司不對客戶與接單狀況置評。

值得注意的是，和大則表正面態度，認為特斯拉停用大陸零件，對該公司而言是好消息。

針對車用業務近況，貿聯之前表示，目前車用線束部門的出貨量，電動車客戶的出貨量減少，非電動車客戶出貨量持平。

華孚主要負責供應Cybertruck車用顯示器支架，近年來也切入車身結構件。

針對川普關稅影響，華孚一向不評論單一客戶，強調除特斯拉外，該公司車用客戶涵蓋陸系、美系、歐系，近年來已積極分散客戶風險。

聯嘉供應特斯拉CyberTruck前車燈模組，公司表示，目前訂單未受影響，且並未供應Cybercab無人計程車相關產品。

和大指出，該公司與特斯拉合作已久，是直供美國市場，並未供應特斯拉大陸廠，因此特斯拉不再從大陸供應美國零組件，對和大而言不僅沒有傷害，反而是正面消息，甚至有獲取轉單的可能性。

亞光為特斯拉車載鏡頭供應商，客戶並涵蓋歐洲、日本等地車廠。亞光統計，去年車載鏡頭出貨量達1,099萬顆，年增63%，營收占比14%，內部預期今年車載應用持平去年。

（編譯劉忠勇、記者劉芳妙、陳昱翔、藍珮禎、邱馨儀、蕭君暉）