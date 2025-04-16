美股早盤／因晶片出口新規…輝達重挫近6%、晶片股陷低迷 那指跌逾2%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
輝達股價早盤重挫逾5%，拖累美股三大指數16日早盤的表現。路透
輝達股價早盤重挫逾5%，拖累美股三大指數16日早盤的表現。路透

輝達美國晶片出口新規需認列鉅額費用的消息，拖累美股三大指數16日早盤全面挫跌，那斯達克綜合指數大跌2.2%。

道瓊工業指數早盤跌282點或0.7%、標普500指數跌1.3%。費城半導體指數重挫近4%、台積電ADR跌近4%。

輝達說，將認列單季約55億美元費用，這筆費用與出口到中國大陸等地的H20降規版晶片相關，反映美國晶片出口新規的衝擊。輝達股價15日盤後重挫6%，16日早盤也跌近6%。

其他晶片股也同陷頹勢。超微跌近6%、美光科技跌近3%。

自從美國總統4月2日宣布對等關稅措施以來，美股三大指數已下跌逾4%。安聯首席經濟顧問伊爾艾朗說，本質上，美國與中國的懦夫賽局仍未停止，而其他國家正試圖度過這一切。他說，基本上這也是川普政府與聯準會（Fed）持續進行的懦夫賽局，因此別太習慣市場的短暫平靜，「我預期未來將面臨更多波動」。

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