搶攻市場！傳OpenAI考慮打造自家社群平台 和X、Meta競爭
1名熟悉計畫的消息人士向美國財經媒體CNBC證實，聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI正考慮打造一個社群平台，與馬斯克（Elon Musk）的X和Meta旗下的Instagram競爭。
由於保密原因要求匿名的消息人士表示，計畫仍處於早期階段，靈感來源於OpenAI最新推出的影像生成功能。這項功能的高人氣已導致公司伺服器過載。
美國科技網站The Verge率先披露這項計畫，但OpenAI婉拒置評。
OpenAI今年3月推出的這項最新影像生成工具，為潛在社群媒體計畫的靈感來源。這項工具可以用來生成圖表、資訊圖表、標誌、名片和圖庫照片等多種內容，也能以圖像為基礎，生成寵物的客製化圖像，或編修專業大頭照。
用戶上傳照片生成吉卜力或其他動畫風格圖像的風潮，近期在X和其他社群媒體應用程式爆紅。OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）也將自己的X個人檔案照片換成新功能所產生的圖像。
阿特曼上月底在X發文寫道，雖然「看到大家喜歡ChatGPT的圖片真的很有趣」，但「我們的圖形處理器（GPU）快熔化了」。
他指的是驅動人工智慧（AI）訓練和運算的圖形處理單元，並補充說，OpenAI將暫時限制使用這項功能，同時努力提高效率。
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