躲避關稅影響？傳LG電子暫停越南、印尼增產 轉赴美國設新產線

彭博資訊引述首爾經濟日報（Seoul Economic Daily）消息指出，LG電子最近喊停在越南、印尼、波蘭，擴展電視及家電產能的計畫，主因是越南及印尼或將承受美國46%及32%的對等關稅稅率。受此影響，LG考慮在美國田納西州工廠廠區，擴大家電產能，以降低關稅影響。

越南媒體The Investor報導，LG因美國關稅，暫停在越南北部港都海防（Hải Phòng）工廠，擴產微波爐及冰箱的計畫。截至去年4月為止，LG集團對越南的投資已達82.4億美元。

南韓每日經濟新聞英文版Pulse報導，消息來源稱LG電子將在美國田納西州廠區內，增設新的家電產線，生產電冰箱等家電。田納西州廠區面積近126萬平方公尺，將新設5.56萬平方公尺的工廠，用作冰箱生產。

LG電子執行長趙周完（Cho Joo-wan）今年3月在股東會議上說，「我們已在田納西州廠區，確保生產冰箱及烤箱的建地，作為一旦美國對墨西哥關稅生效的最後方案。」