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大陸今年需求比預期強勁 艾司摩爾：陸市場占第1季淨系統銷售27%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
艾司摩爾（ASML）財務長達森16日表示，中國的需求比預期暢旺。 路透
艾司摩爾（ASML）財務長達森16日表示，中國的需求比預期暢旺。 路透

艾司摩爾（ASML）財務長達森16日說，中國今年對該公司晶片製造設備的需求比預期還旺。

ASML去年10月示警，中國占其淨系統銷售的比重恐降至20%，但達森16日表示，到目前為止，中國市場的表現遠比預期強勁，「我們原本設在20%，後來設定在20%多一些，如今再更高一點，所以我們預期大概是超過25%。」

中國市場仍占ASML第1季淨系統銷售27%，與前一季相同。該公司上季的淨系統銷售，對所有市場均滑落，僅對台灣有所增長。

分析師預期，中國晶片製造商將持續下訂ASML的深紫外光（DUV）微影機台，原因是擔心今年稍晚會有更多出口管制上路。

摩根大通分析師表示，中國晶片製造商持續進行策略投資，將成ASML得以度過關稅困境的一大原因。

ASML 中國市場 分析師

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