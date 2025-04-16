微軟簽全球最大碳移除合約 15年移除675萬噸CO2

科技巨頭微軟公司今天表示，該公司已簽署一項合約，將在路易斯安那州推動15年內移除675萬公噸二氧化碳的計畫。微軟稱這是目前全球規模最大的永久性碳移除專案。

路透社報導，在人工智慧（AI）應用推升能源需求的情況下，微軟（Microsoft）2024年的溫室氣體排放量較2020年高出29.1%。根據微軟2023年底發布的最新數據，當年度溫室氣體排放量為1720萬公噸。

碳捕集公司Atmos Clear正在開發的生質能源碳捕集與封存專案位於大巴頓魯治港（Port of Greater Baton Rouge），將使用甘蔗渣和修剪下來的林木枝條產生能源，並捕捉相關碳排、封存於地底下。

這項協議是微軟在2030年底前達成負碳排（carbonnegative）目標的一環。

這份聲明發布之際，美國碳移除與封存專案的前景充滿不確定性。這類專案過去幾年受惠於每噸85美元的聯邦45Q稅額扣抵（45Q Tax Credit）政策。

美國總統川普政府預計在即將到來的預算協商中，試圖推翻前總統拜登任內制定的多項脫碳獎勵措施。

若川普政府縮減或廢除稅額扣抵政策，這兩家公司未明確表示是否會繼續進行這項專案。

擁有AtmosClear的德州公司Fidelis表示，專案中的碳封存部分預計將使用45Q稅額扣抵。

Fidelis預估，這項專案將吸引超過8億美元投資、創造約75個永久職位和600個營建職缺，也可能恢復當地因近期造紙廠關閉而受影響的林業管理工作。

微軟能源與碳移除高級主管馬爾斯（Brian Marrs）發布聲明表示，微軟重視這項合約為當地農業社區帶來的就業機會。他指出，這也凸顯路易斯安那州（Louisiana）在發展成為碳管理研究與應用技術重鎮的領導地位。

路易斯安那州官員過去幾天一直在遊說美國能源部和國會代表，敦促他們保留聯邦資金，支持計劃在卡爾克蘇郡（Calcasieu Parish）興建的直接空氣捕集（Direct Air Capture）中心，以及延續45Q稅額扣抵政策。

這座工廠預計2026年動工，並於2029年開始商轉。