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化妝品占最多！歐盟發非食品危險產品年報：大陸占4成是最大來源

中央社／ 布魯塞爾16日專電
歐盟執委會發布2024年度非食品類危險產品警示報告，以化妝品占最多。從來源地看，中國占所有產品40%，若扣除化妝品更高達61%。路透社
歐盟執委會發布2024年度非食品類危險產品警示報告，以化妝品占最多。從來源地看，中國占所有產品40%，若扣除化妝品更高達61%。路透社

歐盟執委會發布2024年度非食品類危險產品警示報告，以化妝品占最多。從來源地看，中國占所有產品40%，若扣除化妝品更高達61%。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天發布「安全門」（Safety Gate）年度報告，根據非食品類產品的歐洲快速警示系統（European Rapid Alert System）資料作出統計分析，範圍除了歐盟27國，還包括挪威、冰島、列支敦士登等歐洲經濟區（EEA）成員。

執委會指出，去年警示案例達4137件，是前述系統自2003年建置以來的最高記錄，代表涵蓋國家的監管單位更積極提報、分享資訊，反映這個系統的有效度和信賴度升高。

根據該報告，化妝品持續是最受警示的產品，去年占比36%，次為玩具15%、電器10%。其中近半產品是因化學成份帶來危險，例如97%的化妝品警示案是因含有被禁用的丁苯基甲基丙醛（BMHCA）合成香料，有害於人體生殖系統和皮膚。

中國是歐洲消費市場危險警示產品的最大來源地，其次為包括所有歐盟國家的歐洲經濟區。以含化妝品的所有案件看，義大利占16%，是僅次於中國的來源國，2023年中國占比37%，2024年提高到40%。

若扣除化妝品，則2023年中國占52%，2024年占比更增至61%，遠高於居次的歐洲經濟區合計（19%）。

報告指出，歐盟執委會自2006年起便與中國產品安全監管部門合作，中方定期回報被歐盟警示的危險產品處理情形。2023年9月歐中並簽署共同行動方案，同意針對網路購物被通報的危險產品在21天內採取作為並回報。

近年歐盟開始盯上境外網購產品，今年2月執委會宣布取消對價值150歐元（約新台幣5524元）以下包裹的免稅優惠，並從產品安全、環保等面向加強監管網購低價進口商品。

歐盟2024年進口46億件低價商品，平均每天1200萬個包裹，其中91%來自中國。

中國大型電商平台目前有2家正受到歐盟執委會根據「數位服務法」（Digital Service Act）立案調查，包括阿里巴巴旗下的全球速賣通（Ali Express）涉嫌疏於查核其電商平台上的產品不實資訊，特別是有害健康的假藥、食品成份，以及「拼多多」旗下Temu涉嫌販售非法商品和令消費者上癮的設計。

化妝品 歐盟 消費者 網購 電商

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