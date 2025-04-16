快訊

台灣限定？男星曝「1款衛生紙」國外找不到 過來人共鳴：還真沒看過

「任天堂授權商品旗艦中心」4月30日在台開幕！就在信義區 5大優惠快來搶

桃園男三度買凶殺前妻下達「必死令」 打劫、製造車禍情節如電影

ASML Q1訂單不如所料 Nasdaq期指重挫跌幅拉大至2.4％

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
ASML警告無法量化近來接連宣布的關稅措施對半導體產業所造成的衝擊。路透
ASML警告無法量化近來接連宣布的關稅措施對半導體產業所造成的衝擊。路透

半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）周三公布第1季訂單金額不如預期，並警告無法量化近來接連宣布的關稅措施對半導體產業所造成的衝擊。

受到輝達（NVIDIA）宣布銷往中國大陸的「降規版」H20晶片遭到美國政府管制出口的衝擊，那斯達克100期指周三交易挫跌，ASML公布財報後，那斯達克100期指跌幅擴大至2.4%。

ASML發布新聞稿說，今年第1季訂單金額為39.4億歐元（44.7億美元），不如彭博調查分析師所估的48.2億歐元，其中極紫外光微影（EUV）機台訂單金額為 12 億歐元。ASML主要客戶包括台積電和英特爾。

ASML 執行長傅凱（Christophe Fouquet）發布新聞稿說：「近來宣布的關稅措施，已升高總經環境的不確定性，這種情況恐怕還會蕩漾一段時間。」

傅凱表示，ASML「目前和客戶商討」支持該公司2025 和 2026 年仍將成長的預期，主要來自 AI 投資。

ASML列出美國關稅可能對業務造成影響的幾種情況，包括新機台、設備和零組件出口到美國可能有額外的費用。財務長 Roger Dassen 解釋，另一個風險是「其他國家可能對從美國出口至當地的產品加徵關稅」。

中國大陸市場仍占 ASML 第1季設備銷售額 27%，與前1季相同，是該公司第二大市場。

ASML表示，該公司今年營收預測仍維持在300 億至350億歐元之間，毛利率料介於50%至53%。

ASML 半導體 美國

延伸閱讀

川普關稅緩衝90天 胡忠一與屏東蘭花業座談：時間足夠內部調整

白宮發布事實清單 對陸關稅上看245％

日官員赴美談關稅 韓美財長下週會晤討論貿易

不只145％！白宮最新聲明：對中國關稅增至245％

相關新聞

戴蒙：川普貿易戰將削弱美國信譽 美中脫鉤不應是目標

摩根大通（小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）接受金融時報專訪時，示警美國總統川普掀起的貿易戰有侵蝕美國信譽的風險...

震撼！輝達宣布認列55億美元費用 賣給中國的H20晶片遭美管制

輝達（Nvidia）表示，將認列單季約55億美元費用，這筆費用與出口到中國大陸等地的H20繪圖晶片相關。最新消息反映輝達...

輝達H20已降規為何還難逃美國管制？被DeepSeek嚇到 還與這事有關

美國商務部已證實對輝達銷往中國大陸的AI晶片H20實施管制措施，而且超微（AMD）MI308和同等晶片也列入管制範圍。然...

美股小跌止住二連漲 關稅談判進展甚微讓投資人不安

美國股市周二回落，結束二連漲，川普政府和主要貿易夥伴的關稅相關談判進展甚微，不過銀行樂觀財報提供了若干支撐。

被川普關稅嚇壞 蘋果3月從印度空運破紀錄iPhone 還求加速清關

海關資料顯示，隨著美國蘋果公司趕在總統川普關稅生效前空運iPhone，蘋果主要印度供應商鴻海及塔塔電子3月出口價值近20...

財報推一把！美股早盤挑戰連三紅 道瓊漲200點、台積電ADR走揚

美國股市15日早盤走揚，延續過去兩個交易日連續收紅的氣勢，道瓊工業指數漲逾200點。美中貿易緊張情勢、川普政府是否會擴大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。