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吐瓦魯啟用首批ATM 開啟金融現代化新篇章

中央社／ 富納富提15日綜合外電報導

太平洋島國吐瓦魯向金融現代化邁進，在首都富納富提（Funafuti）的吐瓦魯國家銀行（National Bank of Tuvalu）總部啟用首批自動提款機（ATM）。

英國「衛報」（The Guardian）報導，今天的啟用儀式對擁有1.2萬人口的吐瓦魯來說，代表一個歷史性轉折，吐瓦魯此前從未有過電子銀行服務。總理泰歐（Feleti Teo，另譯：戴斐立）、總督、傳統領袖、國會議員以及來自外交和商界的代表出席這場活動，慶祝吐瓦魯邁向期待已久的金融現代化。

吐瓦魯此前所有銀行業務均以現金交易。在發薪日，員工必須在銀行排隊領取薪水，通常會造成大排長龍，且銀行在下午2時關門後就無法再提供服務。日常的購物、旅館住宿和服務交易幾乎完全依賴現金。

泰歐在主題演講中說：「今天不僅是個大日子，也具有歷史意義，銀行在服務層面，以及策略方向邁入全新的時代。」

吐瓦魯國家銀行總經理泰歐（Siose Penitala Teo）在總部接受「衛報」採訪時表示，2021年啟動ATM和銷售點設施計畫，總成本超過300萬澳元（新台幣6180萬元）。

目前，這些ATM僅能使用預付卡。總理泰歐表示，客戶必須先辦好預付卡才能使用ATM。

吐瓦魯國家銀行計劃接下來推出吐瓦魯發行的簽帳金融卡，並以提供Visa簽帳金融卡及可用於國際旅行及線上購物的信用卡為最終目標。

吐瓦魯 和服

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