美元空頭氛圍濃厚 可能還沒跌完

美元指數16日盤中重貶0.5%，從美國總統川普4月2日宣布對等關稅政策以來已累計下挫3.9%，市場看空美元的氛圍為2006年來之最，分析師認為美元可能繼續走低，

美元指數16日盤中貶值0.5%，報99.738，美元兌歐元也滑落0.6%至1.1347美元兌1美元，且已從1月的52周低點大貶逾9%，期間還伴隨美債殖利率上漲，引發部分人士憂心美元作為全球資金避風港的吸引力日益減弱。

美銀全球基金經理人調查顯示，儘管受訪者的風險胃口大幅滑落，卻有淨61%的受訪者預期美元未來12個月將貶值，比率為2006年5月來最高，一家歐洲大銀行的現金權益交易主管說，投資人正遭逢「信心危機」，「問題在於我們三分鐘後就可能收到讓我們處境好轉或惡化的消息」，「投資人不想看起來像白癡」。

Yardeni研究公司認為，美元貶值是因投資人把資金移出美國資產，轉向歐洲資產，因為近來歐元升值，中國大陸國有資產經理人也可能稍微慢出美債、買進歐債，以報復川普政府。外匯選擇權交易員也正押注歐元和日圓對美元都將走升。

由於美元過去幾年相對強勢，可能還會繼續貶值。高盛首席經濟學家海濟斯日前發布的報告指出，美元在過去兩個月重貶後，對其他主要貨幣匯率水準仍比長期平均值高出約20%，而且美國政府的保護主義立場可能繼續減弱「美國例外論」論述，「或許更重要的是，轉向保護主義不只已減弱美國成長短期有望鶴立雞群的基礎，也弱化了長期成長優於全球的根據」。

同時，美國衰退憂慮升高，也強化了市場對美國聯準會（Fed）降息的預期，從而降低美元的吸引力。德意志銀行指出，重大的長期風險為川普引發動盪的政策，最終可能減弱外國投資人對美元作為全球避險貨幣的信心，雖然這個可能性還很遙遠，但不該嗤之以鼻。

曾在美國財政部任職的外交政策委員會資深研究員塞斯特則認為，不須過度解讀最近的美元拋售潮，因為美國資產的表現過去近十年來都名列前段班，包括「科技七雄」驅動標普500指數和那斯達克綜合指數屢新高，「許多湧進美國的資金不是要尋求安全，而是要追求收益率和追漲美股」，「在這種脈絡下」，「在川普宣布關稅後，市場風險似乎大幅提高，大家轉向降低風險，一些押注美國鶴立雞群與繼續提供超高報酬率的資金便離開」。