輝達H20已降規為何還難逃美國管制？被DeepSeek嚇到 還與這事有關

美國商務部已證實對輝達銷往中國大陸的AI晶片H20實施管制措施，而且超微（AMD）MI308和同等晶片也列入管制範圍。然而，H20和MI308都已經是為了符合先前規定、為中國設計的「降規版」（或稱特規版），為何美國還要進一步擴大管制？很可能是與「DeepSeek事件」和「超級電腦」相關。

美國商務部周二（15日）稍晚證實，正在針對H20以及AMD的MI308與同等晶片發出新的出口許可要求。一位發言人表示：「商務部致力於按照總統的指示採取行動，維護我們的國家和經濟安全。」

震撼業界的DeepSeek也採用H20進行訓練

H20是輝達在2023年為大陸市場客製化的降規產品，算力參數僅是常規版H100的14%左右，連網速度和頻寬較慢，但記憶體性能出色，仍獲得客戶青睞，也是目前輝達在中國銷售的最先進產品。據估算，H20晶片在2024年為輝達帶來約120億-150億美元營收。

中國AI新創公司DeepSeek在今年初推出堪稱「高CP值」、又具有競爭力的AI模型R1，震撼業界，其研究中就有採用H20晶片。

根據路透2月報導，由於DeepSeek帶動對低成本AI模型的需求激增，包括騰訊、阿里巴巴和TikTok母公司字節跳動都大幅增加對H20晶片的訂單。

儘管H20晶片在訓練AI模型方面的速度不如常規版，但在「推論」這一階段卻具有競爭力，也就是AI模型回應使用者的能力，而推論正迅速成為AI晶片市場的主要領域。

美國更怕H20被中國用來打造超級電腦

輝達周二表示，美國政府正限制H20晶片出口到中國，原因是該晶片可能被用於建造超級電腦。儘管H20晶片的算力低於輝達其他晶片，但它在與記憶體晶片及其他運算晶片進行高速連接方面仍具優勢。

這些記憶體和連接性可能使得H20有助於中國打造超級電腦。從2022年起，美國已對銷往中國的超級電腦用途晶片實施限制。位於華盛頓特區的無黨派智庫進步研究所（IFP）周二就表明主張限制H20晶片，並指出中國企業很可能已在打造超級電腦系統。

IFP表示：「至少其中一個買家騰訊，已經用安裝H20晶片的設施來訓練大型模型，非常有可能違反現有針對超級電腦用途的出口管制。DeepSeek用於訓練其V3模型的超級電腦也可能同樣違規。」

伯恩斯坦分析師周二表示，在輝達的170億美元中國營收中，H20占了約120億美元。雖然現在仍不清楚，美國的最新管制，是否代表仍會發放H20的出貨許可給輝達，還是會幾乎封殺、「徹底消滅」這款產品。

輝達執行長黃仁勳在2月的財報會議上表示，來自中國大陸的營收已降至出口管制前的一半水準。他警告說，在大陸的競爭正加劇，該公司連續第二年在年報中將華為列為競爭對手。

根據輝達年報，中國是輝達第四大營收市場，僅次於美國、新加坡和台灣。