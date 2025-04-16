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陸製零件關稅太高 打亂特斯拉這兩款新車在美生產計畫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉計劃推出無人計程車服務，車隊由 Cybercab 組成。路透
特斯拉計劃推出無人計程車服務，車隊由 Cybercab 組成。路透

路透引述知情人士報導，由於美國總統川普對中國大陸貨品加徵關稅特斯拉原定從大陸進口零組件供在美國生產新款電動車 Cybercab 和 Semi 卡車的計畫被迫暫緩。

特斯拉執行長馬斯克近來頻向投資人強調，這兩款車將成為推動業績成長的新動能。如今計畫生變，恐衝擊特斯拉量產這兩款新車的時程。

知情人士指出，川普一開始對陸製商品加徵34%對等關稅，特斯拉本來準備自行吸收成本，但當稅率再調高後已無法再承受額外負擔，因此決定暫停零件進口計畫。

川普9日再度將陸製商品關稅拉高至84%，目前關稅已高達145%。

消息人士說，特斯拉原訂10月開始試產Cybercab和Semi，2026年進入量產。Cybercab 預定在德州廠生產，Semi 則將於內華達州生產。

川普周一在白宮表示，考慮調整目前對來自墨西哥、加拿大等地進口汽車及零組件所課徵的25%關稅。他說，這個關稅可能讓一輛車成本增加數千美元，而車廠「需要一點時間，因為他們打算把車搬回美國生產」。

特斯拉原計劃推出無人計程車服務，車隊由 Cybercab 組成，並正向各州政府申請相關許可。去年 10 月，特斯拉發表一款無方向盤、無踏板的無人計程車概念車，承諾將於 2026 年起量產這款雙門車型，售價不超過 3 萬美元。

特斯拉也規劃在 2026 年擴大生產 Semi 電動卡車，並儘快向百事可樂（Pepsi）等客戶交付延宕已久的訂單。

由於中國大陸對美國貨品祭出報復性 125% 關稅，特斯拉也已停止接受 Model S 和 Model X 的新訂單。

標普全球（S&P Global）今年 2 月發布報告指出，近年來美國約占大陸汽車零組件出口總值的 15% 至 20%。

川普 特斯拉 貿易戰 關稅

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