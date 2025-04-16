H20遭管制…分析師估輝達今年恐少賺180億美元 台積電受影響

輝達（Nvidia）宣布，美國政府開始要求，未來若要將「降規版」H20晶片銷往中國大陸，必須先取得政府許可，這代表了美國的出口管制措施升級。分析師估計，這可能代表輝達今年度可能少賺140億至180億美元的營收，甚至影響台積電等供應鏈。

彭博分析師指出，輝達已經宣布由於美國的出口管制措施，因此要認列單季55億美元與H20晶片的庫存與採購承諾等相關費用，分析師說，這代表了該公司今年度可能會錯失140億-180億美元營收。此外，這也凸顯出，在美國預期的制裁措施出爐之前，中國客戶「可能在2025年初積極提前拉貨」。

彭博分析師指出，如果美國對輝達的限制措施持續實施，輝達在中國大陸資料中心業務的占比可能會正常化回到中、低個位數，類似於2024年初的水準。

預料對於台積電的影響，彭博分析師表示：「我們原本已經預期台積電會減緩CoWoS封裝生產，原因是在經濟惡化的情勢下，客戶超量下單的風險升高。對輝達的中國銷售緊縮規定，可能會加劇這一放緩趨勢。」

景順資產管理公司略師木下智夫也認為台積電可能受影響，他表示，由於美國對中國大陸電子業崛起的擔憂，這很可能會成為一項長期性的政策，「預期這將對半導體供應鏈產生重大負面影響，其中以台積電與半導體零組件製造商受到的衝擊最大。此外，也很可能會拖累半導體製造設備公司的股價」。

Ortus Advisors的分析師Andrew Jackson表示，Ｈ20晶片是特別為中國市場降規的晶片，以避免遭受出口限制，「然而它仍能夠訓練AI大型語言模型，儘管速度會比像是Blackwell或Rubin這類先進晶片慢很多」。