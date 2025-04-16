「2025大阪‧關西世博會」開幕！深度認識日本外 產業將帶來新商機

2025年4月13日開幕的「2025大阪‧關西世博會」，成為日本世博歷史上最多國家、地區及國家機關參加，共有158個國家及地區加上7個國際機關，日本國際博覽會協會海外公關推廣部長吉村佐知子表示，「這是一個讓外國人更深度去認識日本及大阪的最好契機」。

「2025大阪‧關西世博會」主題設定為「充滿生命光輝的未來社會」預計184天的展期，這將是一場陸、海、空的世博會，將吸引2,800萬人次前來參觀，推估將創造2.9兆日圓產值，將推升大阪當地的住房率及平均房價。另外，大阪醫療保健館、關西館等，有很多知名的醫療企業參加展出，讓大家更了解在未來生活中，機器人可望成為生活小幫手，透過展出也為未來創造更多的合作商機。

日本國際博覽會協會海外公關推廣部長吉村佐知子指出，為了本次盛會特別建造的全新車站「夢洲站」，成為距離世博會最近的車站，期望來到園區的民眾可以體驗生命、體驗實現SDGs的承諾、體驗未來社會及更近距離體驗世界。開展三天美國館及瑞士館相當吸睛外，台灣館TECH WORLD館，用玉山為主設計並且將台灣科技專長導入，將台灣的科技實力發揮淋漓盡致，也成為高人氣場館。

2025年大阪·關西世博會刺激感官外非常適合探索式學習。首先體驗「生命」的部分，因為全球都經歷全球暖化和持續不斷的戰爭，再次面對「生命」本源的重要性與日俱增，透過主題為「世間生靈謀劃未來社會」設計具有閃耀生命的未來社會」的展館與節目。

其次，體驗實現SDGs的承諾，海外展館和私人展館體驗實現SDGs目標的挑戰，提供一個對未來社會積極思考和行動的機會。

第三，體驗未來社會，會場將成為「人民生活實驗館」，也就是未來社會的試驗場。「人民生活實驗館」將為肩負未來的年輕人，接觸下一代科技與社會系統，包括智慧型行動、數位、虛擬、藝術、綠色與未來生活。