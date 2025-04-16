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戴蒙：川普貿易戰將削弱美國信譽 美中脫鉤不應是目標

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。 美聯社
摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。 美聯社

摩根大通（小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）接受金融時報專訪時，示警美國總統川普掀起的貿易戰有侵蝕美國信譽的風險，他呼籲華盛頓當局要與北京接觸。戴蒙相信財政部長貝森特應該主持與各國的貿易協議。

戴蒙說，美國因為繁榮、法治、經濟和軍事的實力，一直是個「安全之地」，然而川普意圖重塑全球貿易將威脅到美國的經濟卓越地位。「現在許多不確定性有點挑戰這個地位」，事情沒完沒了，人們希望關稅和貿易戰能平息並消失，讓他們可以說：「我能夠信賴美國。」

戴蒙表示，他不認為美中雙方現在有任何接觸，呼籲美中彼此接觸，「不必等一年，明天就可以開始」。

戴蒙說，他不認為與中國脫鉤應該是美國的目標，但美國應該依靠自己或親密朋友。

投資人上周急著出脫美國公債，推升10年期美債殖利率的程度創數十年之最，川普的貿易政策令部分投資人質疑美國長期做為全球領導市場的角色。戴蒙說，目前美債市場的去槓桿可能「暫時結束了」。

但是戴蒙強調：「我們應該要小心謹慎。我不認為任何人該以為他們有著一定成功的神聖權力，所以不必擔心。」

戴蒙說，美國要清楚關稅措施想要達成什麼目標，應該與盟邦協商。「我希望最終會與歐洲、英國、日本、韓國、澳洲、菲律賓協商，建立起非常強健的經濟關係」。他對財政部長貝森特有信心，認為應該由貝森特來主導貿易談判。

川普上周髮夾彎暫停對等關稅90天時，引述了戴蒙在媒體訪談時的警告，戴蒙當時說，關稅可能令美國經濟陷入衰退。領導美國最大銀行近20年的戴蒙，是華爾街極具影響力的聲音。

川普 摩根 美國

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