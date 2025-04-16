油價小跌 擔憂供應過剩 金價上漲徘徊在接近歷史高點

國際原油價格周二（15日）小幅回落，市場對供應過剩的擔憂持續發酵；金價上漲，受避險需求推動，美國總統川普不確定的關稅計畫令投資人緊張，美元整體走軟也支撐金價。

油價小跌

布蘭特原油6月期貨下跌21美分，跌幅0.3%，結算價報每桶64.67美元；美國西德州中級原油（WTI）5月期貨下跌20美分，跌幅0.3%，結算價報61.33美元。

交易人士密切關注美國在關稅戰中的最新舉動，同時投資人形成愈來愈強的共識認為原油市場將經歷持續的供應過剩。

國際能源署（IEA）已將今年的原油需求成長預測大幅下調近三分之一，並預期供過於求的局面將持續至2026年。

滙豐分析師Kim Fustier等人表示：「2025年的石油市場過剩正在加劇。需求走弱與石油輸出國組織與盟國（OPEC+）加快增產的雙重影響代表著，2025年的過剩規模可能比我們幾個月前預測的更大。」

瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示：「如果貿易戰進一步升級，我們的下行風險情境，即美國經濟衰退加深和中國經濟硬著陸，可能會使布蘭特原油價格在未來幾個月內達到每桶40-60美元。」

金價小幅走高 逼近歷史高點

黃金價格周二小幅上漲，向周一創下的歷史高點攀升，因為川普政府啟動對半導體和藥品進口的調查，有可能令貿易戰進一步擴大。

現貨金價周二上漲0.62%，報每英兩3,230.72美元，周一創下3,245.42美元的紀錄新高。

美國黃金期貨上漲0.4%，結算價報3,240.40美元。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoffe表示：「交易者們正在等待下一個推動黃金市場的重大基本面發展，但技術圖表仍然看漲。仍有避險需求。」

黃金在2025年迄今已上漲超過23%，並屢創新高，原因是不斷升級的貿易戰打擊了全球經濟成長前景，削弱了人們對通常被視為安全的美國資產的信任，並擾亂了金融市場。

隨著投資人持續增持黃金ETF，以及各國央行繼續買入黃金，大型銀行對未來幾個季度黃金的前景依然保持樂觀。高盛集團預期，到2026年年中，金價將上漲至每英兩4,000美元。

Global X ETFs駐雪梨分析師Justin Lin表示，人民幣貶值、宏觀經濟波動，以及去美元化言論升溫，都是中國黃金需求的典型而強有力的驅動因素。他還指出，在全球層面上，金價要進一步上漲，可能需要聯準會轉向更為鴿派的立場，或美國經濟出現更明顯的實質性放緩跡象。

現貨白銀跌0.1%，至每英兩32.32美元；白金上漲0.9%，至959.75美元；鈀金上漲1.7%，至972.57美元。