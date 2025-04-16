輝達「降規版」H20遭管制 盤後重挫6% 拖累半導體股跌

輝達（Nvidia）宣布銷往中國大陸的「降規版」H20晶片也遭到美國政府管制出口，本季因而必須認列55億美元費用。消息拖累美國一票半導體股股價在15日盤後重挫，美股期指下跌。

台灣時間今天約7時45分，美股標普500指數期貨下跌0.8%，那斯達克100期貨指數挫跌1.2%。

輝達股價15日盤後重挫6%、超微（AMD）重挫7%、博通（Broadcom）大跌4%，美光跌3.7%，邁威爾（Marvell Technology）跌逾３％。

其他AI伺服器製造業者與硬體製造商，包括美超微、 AristaNetworks以及戴爾都下跌。

輝達周二（15日）向監管機構提交的文件顯示，美國政府周一通知輝達，H20晶片出口中國必須先取得許可，而且這項規定是「未來無限期的」。官員表示，新的規定是為了處理「相關產品可能被用於、或被轉用於中國超級電腦」的疑慮。

輝達警告說，公司將在本會計年度第1季（自1月底截至4月28日止）認列約55億美元費用，這些是衍生自與H20系列相關的「庫存、採購承諾及相關準備金」。