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卸任後首發表演說 拜登：川普執政不到百日 大傷美國

美元指數受經濟數據提振重登100關卡 英鎊連六升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英鎊兌美元上漲0.2%至1.3217，連六日上漲，創去年7月初以來最長連漲紀錄。路透
英鎊兌美元上漲0.2%至1.3217，連六日上漲，創去年7月初以來最長連漲紀錄。路透

美元周二上漲，止住連五日頹勢，反映製造業數據優於預期。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）反彈0.6%，回到100.215，歐元兌美元貶值0.7%至1.1273，連續二日下跌。日圓兌美元貶值0.1%至143.21。

瑞銀外匯和宏觀策略師Vassili Serebriakov表示：「美元主要受到資產流動的推動，而非利差在內傳統的短期驅動因素。」他說：「市場似乎確實受到了對美國例外論的反思的推動。」

日本財務大臣加藤勝信表示，他相信日本和美國都認為匯率應由市場決定，貨幣無序波動可能損害經濟。

紐約州製造業數據顯示消費者信心沒有預期那麼負面。美國3月進口價格較上月下降0.1%，低於預期。

英鎊兌美元上漲0.2%至1.3217，連六日上漲，創去年7月初以來最長連漲紀錄。

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