震撼！輝達宣布認列55億美元費用 賣給中國的H20晶片遭美管制

輝達（Nvidia）表示，將認列單季約55億美元費用，這筆費用與出口到中國大陸等地的H20繪圖晶片相關。最新消息反映輝達面臨美國政府對其H20晶片出口中國採取新限制，這一調整將衝擊輝達數十億美元營收，也重創先前推出「降規版」以便遵守法規的努力。消息拖累輝達股價盤後重挫6%。

輝達周二（15日）向監管機構提交的文件顯示，美國政府周一通知輝達，H20晶片出口中國必須先取得許可，而且這項規定是「未來無限期的」。官員表示，新的規定是為了處理「相關產品可能被用於、或被轉至用於中國超級電腦」的疑慮。

輝達警告說，公司將在本會計年度第1季（自1月底截至4月28日止）認列約55億美元費用，這些是衍生自與H20系列相關的「庫存、採購承諾及相關準備金」。

這是迄今以來最強烈的跡象，顯示輝達可觀的成長速度可能因為受到美國擴大對其晶片的出口限制而放緩。美國政府主張，輝達的晶片可用於製造軍用超級電腦。

輝達股價在15日美股盤後重挫約6%，報每股105.87美元；競爭同業超微（AMD）盤後同樣重挫6%。

白宮發言人尚未對此立即回應。

彭博社在1月曾報導，川普政府當時正考慮實施類似措施。雖然H20可用於開發與運作AI軟體與服務，但它是一款設計經過「降規」的產品，目的在於避免太過強大。

但現在，H20顯然也被認為出口給中國仍具有風險。中國是美國在AI領域的主要競爭對手，也是川普總統貿易戰的首要目標。

輝達向來主張，若進一步緊縮限制，反而只會強化中國自主研發、獨立於美國技術之外的決心，進而削弱美企的競爭力。

僅僅在上周，美國全國公共廣播電台（NPR）才報導，川普原本有意放棄對H20的管控，因為輝達執行長黃仁勳赴海湖莊園晚宴，向川普政府承諾將對美國AI資料中心進行新的投資。輝達近日已宣布，未來四年將在美國建設價值高達5,000億美元的AI基礎設施。但最新發展顯示，川普政府沒有因輝達承諾的大規模投資而放棄控管H20。