美股小跌止住二連漲 關稅談判進展甚微讓投資人不安

美國股市周二回落，結束二連漲，川普政府和主要貿易夥伴的關稅相關談判進展甚微，不過銀行樂觀財報提供了若干支撐。

道瓊工業指數下跌 155.83 點，跌幅 0.4%，至 40,368.96 點；標普 500 指數小跌 9.34 點，跌幅 0.2%，至 5,396.63 點；那斯達克綜合指數跌8.32點，跌幅不到0.1%，至16,823.17點。

費城半導體指數上漲0.5%，輝達（NVIDIA）上漲1.4%，台積電ADR漲1%。

Rewey 資產管理公司投資長Chip Rewey說：「市場似乎在觀望下一條推文會是什麼，或者中國和川普誰會決定談判。所以，今天的交易有點沉悶。」

美國政府已宣布啟動新的調查，可能會導致對製藥和半導體產業課徵關稅。歐盟和美國在協調貿易分歧方面幾未取得實質進展。川普政府官員暗示，美國對歐盟徵收的大部分關稅將不會取消。 與此同時，川普再次呼籲中國大陸求和，為解決美中貿易戰創造談判條件。

大型銀行強勁的財報提振股市在開盤時走高。美國銀行和花旗集團分別上漲3.6%和1.8%，這兩家銀行公布，盡管對關稅的疑慮日益加劇，但第1季消費支出有所成長。不過，銀行高層警告，如果川普的貿易政策引發的動盪持續下去，美國消費者支出將面臨巨大風險。

遭受重創的科技股反彈，特斯拉(Tesla)漲0.7%。散戶投資人青睞的Palantir和博通(Broadcom)分別上漲6.2%和0.3%。

Strategy Asset Managers執行長Tom Hulick表示，他對「科技七雄」和其他受川普貿易政策打擊的科技公司仍然持樂觀態度。他的公司最近幾周逢低買進了博通的股票。

波音公司（Boeing）下跌2.4%，北京方面告知中國國內航空公司不要再訂購波音飛機，這家美國代表性的製造商也捲入世界兩大經濟體之間緊張的貿易戰。

嬌生下跌 0.5%，該公司第1季營收和獲利均超過華爾街預期，但醫療設備銷售不及預期。

巴克萊周二調降美國汽車股評級，稱川普的關稅措施可能給汽車製造商的獲利帶來壓力。福特汽車下跌 2.7%，通用汽車下跌 1.3%。

策略師也在密切關注技術面走勢，周一標普 500 指數50 日均線向下穿過 200 日均線，形成所謂「死亡交叉」形態，這通常意味著短期回調可能轉變為長期走跌趨勢。

標普 500 指數較 2 月 19 日觸及的歷史最高收盤水準仍低 12.2%，今年迄今已下跌約 8%。