輝達：H20產品估衍生55億美元費用 將列入第1季財報

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）今天表示，第1季財報將會包含一筆與H20產品有關的約55億美元（約新台幣1788億元）費用；輝達盤後交易聞訊下挫6%。

綜合路透社與美國財經媒體CNBC報導，在美國出口管制下，H20是輝達獲准在中國合法銷售的主要晶片。

輝達指出，這些費用與H20產品的庫存、採購承諾及相關儲備有關；輝達預計5月28日公布年度第1季財報。

輝達在一份提交的文件中表示，美國政府4月9日告訴輝達，它需要取得許可證才能出口晶片到中國和其他少數幾個國家。

對輝達的晶片出口管制持續增加，可能造成輝達整體成長放慢，這份文件就是輝達迄今為止釋出的最強烈訊號。美國政府表示，輝達晶片可用來製造超級電腦，並用於軍事用途。