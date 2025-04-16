愛馬仕擠下LVMH 躍居全球精品集團市值龍頭
法國愛馬仕國際集團（Hermes）以今天收盤價計算，市值超越酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH），躍居全球精品集團市值龍頭。LVMH因為新一季銷售疲弱，拖累股價重挫、市值縮水。
法新社報導，以兩家公司今天在巴黎股市交易的收盤價計算，愛馬仕市值達到2486億歐元（約新台幣9兆1100億元），超越LVMH的2444億歐元。
歐洲首富阿爾諾（Bernard Arnault）旗下的LVMH昨天公布，今年第1季銷售額下滑2%至203億歐元，不如預期，拖累今天收盤股價重挫7.8%，連帶造成市值縮水。
生產時尚手提包和香檳王（Dom Perignon）的LVMH指出，上季美國銷售稍微下滑；該集團約1/4營收來自美國。
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