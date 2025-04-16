市場消化銀行財報和汽車關稅豁免可能性 歐股收高

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）日前表示考慮對進口車和零組件關稅實施臨時豁免，帶動汽車巨頭股價勁揚，此時投資人也正在消化銀行業的亮眼財報，歐股3大指數今天收高。

倫敦FTSE 100指數上漲114.78點或1.41%，收在8249.12點。

法蘭克福DAX指數大漲298.87點或1.43%，收報21253.70點。

巴黎CAC 40指數揚升62.28點或0.86%，收7335.40點。

川普 指數 美國

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