傳中下令暫停接收波音飛機 川普批北京背信

彭博引述知情人士報導，中國已要求國內各航空公司暫停接收待交付的美國波音飛機，並停止向美國公司購買任何飛機相關零件及設備。美國總統川普今天批評中方違背協議。

法新社報導，川普（Donald Trump）在自家社媒網站「真實社群」（Truth Social）寫道：「有趣的是，他們剛違背了與波音（Boeing）的重大協議，稱他們不會接收已完全承諾（購買）的飛機。」

根據彭博（Bloomberg News），在美中相互徵收高額關稅下，中國各航空公司連租賃波音飛機的費用也會大幅上升。因此，中國相關部門正在研究因應方案，其中包括向租賃波音飛機的航空公司提供援助。

消息人士指出，上述命令是在中國11日宣布對美國商品加徵125%的報復性關稅後發布。而這樣的稅率將使美製飛機和零件的成本激增逾1倍，以致中國的航空公司無法再購買波音飛機。