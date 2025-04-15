被川普關稅嚇壞 蘋果3月從印度空運破紀錄iPhone 還求加速清關

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
海關資料顯示，蘋果主要印度供應商鴻海及塔塔電子3月出口價值近20億美元iPhone至美國，創歷史新高。美聯社
海關資料顯示，蘋果主要印度供應商鴻海及塔塔電子3月出口價值近20億美元iPhone至美國，創歷史新高。美聯社

海關資料顯示，隨著美國蘋果公司趕在總統川普關稅生效前空運iPhone，蘋果主要印度供應商鴻海及塔塔電子3月出口價值近20億美元iPhone至美國，創歷史新高。

根據路透取得的海關資料，鴻海3月從印度出口價值13.1億美元的iPhone，是史上最高單月紀錄，相當於1月和2月出口總和；這些智慧手機包括iPhone 13、iPhone 14、iPhone 16及iPhone 16e機型。塔塔3月出口的iPhone達到6.12億美元，約比前一個月高63%，包含iPhone 15與iPhone 16。

鴻海和塔塔未立即回覆路透置評請求。

鴻海3月從印度出口至美國的iPhone全部從清奈空運貨站以空運載送，目的地包括洛杉磯和紐約等許多地區，大多數iPhone在芝加哥落地。蘋果為加速出口曾遊說印度機場當局縮短清奈機場清關所需時間，從30小時縮減至6小時。

印度 海關 美國

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