被川普關稅嚇壞 蘋果3月從印度空運破紀錄iPhone 還求加速清關
海關資料顯示，隨著美國蘋果公司趕在總統川普關稅生效前空運iPhone，蘋果主要印度供應商鴻海及塔塔電子3月出口價值近20億美元iPhone至美國，創歷史新高。
根據路透取得的海關資料，鴻海3月從印度出口價值13.1億美元的iPhone，是史上最高單月紀錄，相當於1月和2月出口總和；這些智慧手機包括iPhone 13、iPhone 14、iPhone 16及iPhone 16e機型。塔塔3月出口的iPhone達到6.12億美元，約比前一個月高63%，包含iPhone 15與iPhone 16。
鴻海和塔塔未立即回覆路透置評請求。
鴻海3月從印度出口至美國的iPhone全部從清奈空運貨站以空運載送，目的地包括洛杉磯和紐約等許多地區，大多數iPhone在芝加哥落地。蘋果為加速出口曾遊說印度機場當局縮短清奈機場清關所需時間，從30小時縮減至6小時。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言