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美財長 淡化美債拋售潮

經濟日報／ 編譯黃淑玲劉忠勇／綜合外電

美國財長貝森特淡化最近的美債拋售潮，反駁其他主權國家拋售美債的猜測，對美中協議抱持樂觀態度，並警告關稅不是在開玩笑。他也提到，白宮將於今秋開始面試聯準會（Fed）主席繼任人選，接替明年5月任期屆滿的鮑爾。

貝森特14日接受彭博電視採訪時重申，他對債市下跌的解讀是，主要是市場「去槓桿」的結果。他提到，上周10年期和30年期公債標售，外國投資者的需求增加。

他認為，現在還遠不是須採取行動的時候。但如有需要，「我們有一大套工具可以運用」。可用的工具包括財政部的較舊證券回購計畫，「如果我們想要，我們有能力提高回購規模。」

前財長葉倫同日則表示，最近公債市場動盪和美元走弱，反映的是「信心流失」，但情況尚未惡化到Fed必須介入的地步。她並認為中國大陸不太可能拋售所持有的美國公債

葉倫說：「若果真出現金融穩定的重大隱憂，我認為Fed會考慮像疫情初期那樣動用流動性工具，但我們現在還沒到那個地步。」

她批評川普的關稅政策「理由不明、毫無道理」，並表示她認為大陸希望「降低這場衝突」。她說：「若能邁向降低甚至取消關稅，當然是正面發展，但目前全球處於極度不確定環境。」

她對部分關稅鎖定對象感到不解，川普原承諾依對等原則課關稅，但實際卻是根據雙邊貿易逆差來計算，結果因美企供應鏈撤離大陸而對美順差的國家也遭殃。

Fed 美國公債 關稅

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