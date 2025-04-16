聽新聞
0:00 / 0:00
美財長 淡化美債拋售潮
美國財長貝森特淡化最近的美債拋售潮，反駁其他主權國家拋售美債的猜測，對美中協議抱持樂觀態度，並警告關稅不是在開玩笑。他也提到，白宮將於今秋開始面試聯準會（Fed）主席繼任人選，接替明年5月任期屆滿的鮑爾。
貝森特14日接受彭博電視採訪時重申，他對債市下跌的解讀是，主要是市場「去槓桿」的結果。他提到，上周10年期和30年期公債標售，外國投資者的需求增加。
他認為，現在還遠不是須採取行動的時候。但如有需要，「我們有一大套工具可以運用」。可用的工具包括財政部的較舊證券回購計畫，「如果我們想要，我們有能力提高回購規模。」
前財長葉倫同日則表示，最近公債市場動盪和美元走弱，反映的是「信心流失」，但情況尚未惡化到Fed必須介入的地步。她並認為中國大陸不太可能拋售所持有的美國公債。
葉倫說：「若果真出現金融穩定的重大隱憂，我認為Fed會考慮像疫情初期那樣動用流動性工具，但我們現在還沒到那個地步。」
她批評川普的關稅政策「理由不明、毫無道理」，並表示她認為大陸希望「降低這場衝突」。她說：「若能邁向降低甚至取消關稅，當然是正面發展，但目前全球處於極度不確定環境。」
她對部分關稅鎖定對象感到不解，川普原承諾依對等原則課關稅，但實際卻是根據雙邊貿易逆差來計算，結果因美企供應鏈撤離大陸而對美順差的國家也遭殃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言