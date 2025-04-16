華爾街五大行 交易營收攀高

繼摩根大通、高盛財報報喜後，華爾街大銀行最後公布財報的美國銀行（BofA）和花旗集團（Citigroup），上季盈餘也雙雙擊敗市場預期。川普當局新政，掀起市場動盪，華爾街五大銀行的合併交易營收也因而創十多年新高。

川普重返白宮，帶來經濟和政策的不確定性，導致股市激烈波動，為交易者創造機會。有鑑於此，摩根大通、摩根士丹利、高盛、美銀、花旗這五大華爾街銀行，上季交易營收合計逼近370億美元，寫十多年最佳成績，而且五家銀行的股票交易收入均創新高。

美銀15日公布，第1季營收揚升6%至274億美元；獲利走高11%至74億美元、相當於每股盈餘0.9美元，優於市場預期，主因股票交易營收大增17%至21.8億美元。

這家全美第二大銀行同時表示，上季淨利息收入（NII）攀高2.9%至144億美元，增幅高於分析師估計。NII是銀行貸款收入與存款開支間的差額。

花旗同日表示，上季營收攀升3%至216億美元；淨利強彈21%至41億美元、或每股盈餘1.96美元，優於預期。花旗的五大部門均出現成長。市場部門而言，股票營收跳升23%、固定收益營收勁揚8%。執行長范潔恩（Jane Fraser）大力改革的財管部門，上季營收激增24%至破紀錄的21億美元。