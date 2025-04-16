LVMH銷售大失色 市值被愛馬仕超越
法國精品業龍頭路易威登集團（LVMH）第1季銷售遠不如市場預期，主要是美國銷售持續放緩，中國大陸銷售也欲振乏力，成為精品業景氣持續走下坡的最新警訊。該集團股價15日在法國股市一度重挫逾8%，市值還被愛馬仕超越。
LVMH在巴黎股市14日盤後公布，上季集團銷售年減3%至203.1億歐元（230.8億美元），遠不如市場預期的年增2%。核心的時尚與皮件部門，包括Louis Vuitton、Christian Dior，銷售更是年減5%至101.1億歐元。LVMH並未公布上季獲利。
LVMH是川普宣布對等關稅後第一家發布上季財報的精品業者。Bernstein分析師索爾卡說，LVMH揭開了精品業2025年艱難疲軟的序幕。以區域看，LVMH上季美國銷售年減3%，不含日本的亞洲銷售年減11%，日本減少1%，歐洲則成長2%。
LVMH財務長卡巴尼斯說，貿易緊張令全球市場猶如坐雲霄飛車，增添經營複雜度，「最近這些日子，參數每個小時都在變動」。
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