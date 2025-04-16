LVMH銷售大失色 市值被愛馬仕超越

經濟日報／ 編譯黃淑玲吳孟真／綜合外電
路易威登（Louis Vuitton）位於美國洛杉磯的一家門市。 （歐新社）
路易威登（Louis Vuitton）位於美國洛杉磯的一家門市。 （歐新社）

法國精品業龍頭路易威登集團（LVMH）第1季銷售遠不如市場預期，主要是美國銷售持續放緩，中國大陸銷售也欲振乏力，成為精品業景氣持續走下坡的最新警訊。該集團股價15日在法國股市一度重挫逾8%，市值還被愛馬仕超越。

LVMH在巴黎股市14日盤後公布，上季集團銷售年減3%至203.1億歐元（230.8億美元），遠不如市場預期的年增2%。核心的時尚與皮件部門，包括Louis Vuitton、Christian Dior，銷售更是年減5%至101.1億歐元。LVMH並未公布上季獲利。

LVMH是川普宣布對等關稅後第一家發布上季財報的精品業者。Bernstein分析師索爾卡說，LVMH揭開了精品業2025年艱難疲軟的序幕。以區域看，LVMH上季美國銷售年減3%，不含日本的亞洲銷售年減11%，日本減少1%，歐洲則成長2%。

LVMH財務長卡巴尼斯說，貿易緊張令全球市場猶如坐雲霄飛車，增添經營複雜度，「最近這些日子，參數每個小時都在變動」。

日本 法國 美國

延伸閱讀

法國黑幫疑不滿掃毒 動用武器攻擊多座監獄並縱火

「時尚老佛爺」顯靈？現身法國總統官邸 同框第一夫人

阿爾及利亞驅逐12名法國官員 巴黎揚言反擊

完美復仇！愛馬仕市值超越LVMH 15年前被意圖併吞收購

相關新聞

被川普關稅嚇壞 蘋果3月從印度空運破紀錄iPhone 還求加速清關

海關資料顯示，隨著美國蘋果公司趕在總統川普關稅生效前空運iPhone，蘋果主要印度供應商鴻海及塔塔電子3月出口價值近20...

全球經濟展望30年最悲觀 美銀調查 有意減少投資美股人數寫新高

美國銀行（BofA）的最新調查顯示，全球投資人對經濟前景的看法是30年來最悲觀，但負面情緒尚未完全反映在其資產配置上，調...

財報推一把！美股早盤挑戰連三紅 道瓊漲200點、台積電ADR走揚

美國股市15日早盤走揚，延續過去兩個交易日連續收紅的氣勢，道瓊工業指數漲逾200點。美中貿易緊張情勢、川普政府是否會擴大...

美財長 淡化美債拋售潮

美國財長貝森特淡化最近的美債拋售潮，反駁其他主權國家拋售美債的猜測，對美中協議抱持樂觀態度，並警告關稅不是在開玩笑。他也...

韓挺晶片業 再砸1,453億

南韓政府15日宣布，將再投入7兆韓元（約新台幣1,453億元）支持本國晶片業在內策略產業，以因應貿易戰衝擊，整體支持規模...

LVMH銷售大失色 市值被愛馬仕超越

法國精品業龍頭路易威登集團（LVMH）第1季銷售遠不如市場預期，主要是美國銷售持續放緩，中國大陸銷售也欲振乏力，成為精品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。