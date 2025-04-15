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財報推一把！美股早盤挑戰連三紅 道瓊漲200點、台積電ADR走揚

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國股市15日早盤走高，挑戰連續三個交易日收紅。路透
美國股市15日早盤走高，挑戰連續三個交易日收紅。路透

美國股市15日早盤走揚，延續過去兩個交易日連續收紅的氣勢，道瓊工業指數漲逾200點。美中貿易緊張情勢、川普政府是否會擴大豁免關稅及美國企業第1季財報，都是投資人關注焦點。

美股標普500指數15日早盤攀升0.7%，報5,442.44點，道瓊工業指數漲215.8點或0.5%至40,740.59點，那斯達克指數也漲0.7%，費城半導體指數漲逾1%；台積電ADR最高觸及158.59美元，漲幅近1.8%。

花旗集團（Citigroup）上季每股盈餘為1.96美元，高於分析師預估的1.85美元，營收也優於預期，反映固定收益及股票交易部門成長帶來的效益。花旗股價15日早盤漲3.8%，報65.63美元。美國銀行（Bank of America）上季財報也優於預期，該公司股價15日早盤勁揚近5.7%。

波音（Boeing）股價15日早盤一度跌2.5%，報155.28美元。中國大陸據傳已下令航空公司停止繼續接收波音噴射機，是波音股價走跌的原因。

美股15日早盤市況比近期常見的劇烈波動來得平靜，反映投資人期待美國總統川普的對等關稅可能有協商空間。不過，投資人對貿易戰感到不安的證據仍隨處可見。美銀調查顯示，目前市場對經濟的看法是30年來最悲觀。

台積電 投資人 美股 道瓊指數

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