摩根大通執行長出售自家股票 套現約3,150萬美元
根據一份提交給監管機關的文件，摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）執行長戴蒙已經賣出價值約3,150萬美元的自家公司持股。
小摩在14日提交給證管會（SEC）的申報文件Form 4中披露，戴蒙出脫133,639股的小摩股票，套現3,150萬美元。他在去年也曾出售一些小摩股票，是2005年接掌小摩執行長以來首見。
此時正值小摩正準備領導層過渡之際。小摩董事會已表示，他們專注在繼任計畫，戴蒙去年也表示，這是他最重要的任務。
現年69歲的戴蒙，是華爾街最有影響力的人物之一，且在小摩掌舵了19年。他去年的薪酬增加8.3％至3,900萬美元。
戴蒙最近對股東提出警告，貿易戰可能導致持久的負面影響，包含通膨持續居高與高昂的財政赤字。
小摩上周公布第1季獲利優於預估，主因股票交易創紀錄，以及承銷債務、為併購擔任顧問的手續費增加。
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