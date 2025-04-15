快訊

北捷驚傳隨機砍人…醫籲看清加害人五大徵兆 這站姿候車較安全

科技園區半導體公司工程師陳屍無塵室 同事驚見已死亡多時

北捷石牌站月台揮刀…女嫌情緒不穩送醫觀察 被害婦「背傷3公分」

摩根大通執行長出售自家股票 套現約3,150萬美元

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
摩根大通執行長戴蒙賣出133,639股的自家公司股票，套現3,150萬美元。美聯社
摩根大通執行長戴蒙賣出133,639股的自家公司股票，套現3,150萬美元。美聯社

根據一份提交給監管機關的文件，摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）執行長戴蒙已經賣出價值約3,150萬美元的自家公司持股。

小摩在14日提交給證管會（SEC）的申報文件Form 4中披露，戴蒙出脫133,639股的小摩股票，套現3,150萬美元。他在去年也曾出售一些小摩股票，是2005年接掌小摩執行長以來首見。

此時正值小摩正準備領導層過渡之際。小摩董事會已表示，他們專注在繼任計畫，戴蒙去年也表示，這是他最重要的任務。

現年69歲的戴蒙，是華爾街最有影響力的人物之一，且在小摩掌舵了19年。他去年的薪酬增加8.3％至3,900萬美元。

戴蒙最近對股東提出警告，貿易戰可能導致持久的負面影響，包含通膨持續居高與高昂的財政赤字

小摩上周公布第1季獲利優於預估，主因股票交易創紀錄，以及承銷債務、為併購擔任顧問的手續費增加。

文件 財政赤字 通膨

延伸閱讀

台積法說前六外資降目標價 滙豐更是二度調降

高盛第1季獲利 跳增15%

小摩：美債可能已觸底

美國消費者財務壓力加重 經濟衰退憂慮升高

相關新聞

「股神」手握滿滿現金！巴菲特如何度過前兩次股市危機

2025年的市場一團亂，陷入極端震盪，對「股神」巴菲特來說，如今不僅是他手握最多現金的時候，歷經多次市場危機的他，也知道...

美銀財報優預期 股票交易營收寫單季歷史高

繼摩根大通、高盛財報報喜後，美國銀行（BofA）上季盈餘也擊敗市場預期，主要是年初市場動盪，使美銀的股票交易部門繳出季度...

全球投資者悲觀程度30年之最 尚未完全反映在資產配置

美國銀行（BofA）的調查顯示，全球投資人對經濟前景的看法是30年來最悲觀，但這種負面情緒尚未完全反映在其資產配置上，可...

完美復仇！愛馬仕市值超越LVMH 15年前被意圖併吞收購

以柏金包（Birkin）聞名的法國精品品牌愛馬仕（Hermes），市值在15日一度超越競爭對手路易威登（LVMH），是對...

精品業最新警訊！LVMH上季銷售大幅下滑：貿易緊張「每小時都在變」

法國精品業龍頭路易威登集團（LVMH）第1季的銷售遠不如分析師預期，受到美國銷售持續放緩，中國大陸銷售也欲振乏力的拖累，...

Nvidia將攜手台積電等夥伴投資建廠 專家：鴻海前車之鑑

輝達(Nvidia，另譯英偉達)宣布，與台積電、鴻海、緯創等製造夥伴，擬投資興建5000億元的人工智慧(AI)基礎設施，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。